Uma luz nova e desconhecida aparece no painel É por isso que você nunca deve ignorá-lo

Nossos carros estão cada vez mais avançados e tecnicamente equipados com uma série de aparelhos e aparelhos que nos ajudam muito, mesmo nos piores momentos.

Entre sensores e aplicações, temos Muitos equipamentos a bordo E os elementos que nos protegem, nos apoiam, nos sugerem e nos ajudam Guia De maneira apropriada.

De dispositivos tradicionais como cIntervenção de segurança Dos airbags aos novos dispositivos que trouxeram avanços tecnológicos incríveis, o passo foi enorme.

Muitas vezes ouvimos sobre isso Assistente de assistência ao motoristaou os vários sensores e auxiliares de condução que nos permitem fazer praticamente tudo com uma espécie de ““Guia” para o nosso guia.

sensores de estacionamento, Detectores e indicadores de fadiga distânciaaviso de colisão, medição da pressão dos pneus, método Condução automática.

As luzes de advertência do carro são básicas: mas você sabe disso?

Quem tem mais em resumo. E também porque hoje mais do que nunca inovações e tradições unem-se num mix de trabalho que também nos permite resolver quaisquer problemas em tempo útil. Problemas estruturais ou de motor. Através dele, são acionadas as famosas e indispensáveis ​​luzes de alerta, que costumam acender para avisar a presença de algum problema, ou a necessidade de carros.

Muitas vezes pode haver um erro ou escassez de carros, E assim a luz vem nos dizer que devemos agir rapidamente e na hora certa. Podem ter cores diferentes: as luzes podem ser amarelas, laranja, vermelhas ou até azuis. Num dos casos, existe uma luz indicadora desconhecida, também amarela, que na realidade só aparece Alguns casos e poucos sabem sobre elesou.

Você sabe o que essa luz significa?

Na verdade, esta luz amarela de alerta só é encontrada em veículos a diesel e serve como um indicador preciso da concentração de uma quantidade de água no separador. Específico ou no filtro de combustível.

Em detalhe, o filtro de combustível é crucial nos motores diesel porque separa a água do combustível. Esse é o processo que ele faz Junção de água Ele fica localizado na parte inferior do filtro e “capta” a água para que ela não caia no motor diesel.

Precisamos ter certeza de que os motores diesel É muito sensível à presença de água, pelo que podem ocorrer danos no sistema de injecção, por isso se a luz avisadora acender tenha cuidado, o melhor é dirigir-se a um centro de injecção. mecânico.