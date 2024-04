Registros, participações de mercado e números punitivos

Novos números do mercado automóvel ainda mostram dificuldades Stellantis: O grupo que ele lidera João Alcan E Carlos Tavares 228.740 carros matriculados na Europa em março8,7% menos Relativamente ao mesmo mês de 2023. A quota de mercado diminuiu de 17,6% para 16,5%, registando uma deterioração de 0,9%. Os números dos primeiros três meses do ano contrariaram esta tendência, com os registos em massa a atingirem 598.167 (+4,2% face ao mesmo período do ano passado). No início de 2024, a quota de mercado manteve-se praticamente inalterada em 17,6% (era de 17,7%, com uma diminuição muito ligeira de 0,1%). Enquanto isso, os fortes permanecem Medos quanto ao futuro das fábricas italianas Do grupo.

Ele falou sobre esse ponto ontem Rocco PalombillaSecretário Geral da Uilm: «Depois da grande mobilização em Torino, que contou com a participação de mais de 12 mil pessoas, pedimos ao CEO da Stellantis que coloque reunião urgente Para receber respostas concretas às exigências que constituem a base do protesto.” A recente cimeira – realizada dois dias antes da greve de Turim – segundo as delegações sindicais “alimentou mais Preocupações entre os trabalhadores E no país. É certo que nada mudou nos locais de produção. Pelo contrário, a situação piora a cada dia. As horas de demissões por interrupção da produção aumentam e os cortes continuam nas empresas de contratação e logística.” Depois do meu arquivo, Palombilla acrescenta: “A situação é trágica Também em Cassino, onde 225 trabalhadores de cinco empresas correm o risco de perder o emprego. Após a redução do número de funcionários nessas empresas, a situação de saúde e higiene nos locais tornou-se alarmante. Condenamos esta escolha da Stellantis e exigimos a restauração de um clima de normalidade, lembrando a todos os trabalhadores afetados que devem trabalhar para garantir a saúde e a segurança.”

o capítulo júnior. Alfa Romeo – após mudança de nomeCarro fabricado na Polônia – Piadas sobre a despedida da seita “Milano”. Uma divertida galeria de imagens apareceu nos perfis sociais da Alfa Romeo e foi relançada pelo CEO Jean-Philippe Learned, com o nome de Junior aparecendo no meio da Lombardia. Uma forma de resolver de uma vez por todas a polêmica depois dos problemas com o governo por causa do carro. “Apesar da crença de que… O nome é Milão Cumpre todos os requisitos legais – disse o próprio Alam ao anunciar a mudança em curso – a Alfa Romeo decide mudar o nome de Milano para Junior, com o objectivo de Promovendo uma atmosfera de calma e relaxamento». Ministro dos Negócios e Indústria da Itália, Adolfo Orso, que já havia descrito a escolha da marca Stellantis para produzir o novo modelo na Polónia como o Milan como “ilegal” “porque viola a lei que parece italiana”, disse estar satisfeito com a escolha. Quanto ao Deserto Mirafiori, ontem Governador do Piemonte, Alberto Serio“Há preocupação com o futuro e a necessidade de trabalhar com o governo para que a Stellantis possa aumentar a produção no nosso país.” Para Serio, “precisamos de garantir que os incentivos, dos quais hoje apenas um quinto é utilizado para comprar um carro italiano, sejam utilizados em maiores quantidades”. O governador ressaltou a necessidade deAumento da produção de automóveis na ItáliaA começar pela Stellantis.” “A região está pronta para desempenhar o seu papel, como já o fez, precisamente porque a Stellantis continua a ser para nós, para o Piemonte e para Turim, uma referência essencial.”