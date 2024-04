Alfa Romeo Junior: ferramenta de configuração disponível online

Por enquanto apenas privado – Após a dramática mudança de nome de Milan para Junior (aqui Para saber mais) O fabricante disponibiliza a ferramenta de configuração online. no inícioAlfa Romeo Júnior Está disponível apenas no modelo com tração híbrida 3 cilindros Turbo 1.2 Combinado com a transmissão automática de dupla embreagem eDCT6 de seis velocidades, ele oferece 136 cv Através das rodas dianteiras, ou com motor elétrico de 156 cv, alimentado por uma bateria de 54 kWh que promete autonomia máxima de 410 km. Híbrido custa dinheiro 31.900 euros elétrico 41.500 euros.

> Acima está a cor Blu Navigli.

Cores – LamAlfa Romeo Júnior Está disponível em duas cores PastelBianco Sempione, Nero Tortona e quatro cores metálicocujo preço é 900 euros: Evorio Galleria, Blu Navigli, Grigio Aris, Rosso Brera (preço de 1.200 euros). Existem também variantes com Telhado preto Que custa 1.200 euros para todas as cores, exceto o vermelho, que custa 1.500 euros.

> Acima está Arese Gray.

Equipamento especial – LamAlfa Romeo Júnior Em construção privado (Comum às duas versões) Contém os seguintes equipamentos como padrão: Jantes de liga leve de 18 polegadas, travagem automática de emergência com reconhecimento de peões, sistema ecall, travão de estacionamento eletrónico, cruise control inteligente, sistema de manutenção de faixa ativa, sensor de chuva para limpa pára-brisas, sensores de estacionamento traseiros, câmara traseira com grelhas dinâmicas, leitor de semáforos, vidros elétricos dianteiros / traseiros, apoio de braço dianteiro ajustável com compartimento, controle de temperatura automático, faróis baixos de LED, entrada sem chave, porta traseira elétrica com função mãos-livres, seletor de modo de direção, espelhos retrovisores externos rebatíveis Elétrico, carregador de bordo de 11 kW, Sistema de iluminação LED, banco traseiro rebatível 60/40, pinças de freio anodizadas cinza, kit de carroceria em preto fosco com inserções em vermelho Brera e escudo de progresso, lanternas traseiras de LED, maçanetas na cor da carroceria, vidros traseiros escurecidos, instrumentação digital de 10,25 polegadas, 6- sistema de áudio de polegadas com alto-falante e sistema multimídia com tela de 10,25 polegadas com navegação, duas portas USB, Bluetooth e comandos de voz.

> Acima da cor Rosso Brera.

Firmeza – Dois pacotes estão disponíveis: Pacote esportivo especial (Corsa) a partir de 2.500€ que inclui volante desportivo em pele, bancos em Alcântara e vinil com regulação elétrica de 6 posições para o condutor; Pacote tecnológico especial O preço começa em 1.500€, que inclui espelho retrovisor interior eletrocrômico, faróis Full Matrix LED, carregador de smartphone sem fio e sensores de estacionamento dianteiros, traseiros e laterais. Entre as opções está o teto panorâmico, ao preço de 1.350 euros.

> Acima está Nero Tortona.

Finança – Com preço de financiamentoAlfa Romeo Júnior O Híbrido custa 32.343,35€ em vez de 31.900€ e inclui uma entrada de 8.967,36€ e 35 prestações mensais de 200,70€, com um valor de resgate de 20.610€ (TAN fixo 4,99% e APR 6,36%). O preço do veículo eléctrico desce com o financiamento de 41.500€ para 39.011€, com 35 prestações mensais de 200,29€, entrada de 12.067,36€ e valor de resgate de 24.785,99€ (taxa fixa 4,99% 6 abr, 17%).

> Acima da galeria de cores marfim.

Leia também – Alfa Romeo Junior: tudo sobre o pequeno crossover