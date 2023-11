Conferência Europeia sobre Economia Social: Foi assim que aconteceu

“Economia Social: Pessoas, Planeta, Trabalho” é o título da Conferência Europeia, organizada pelo Ministério espanhol do Emprego e da Economia Social no âmbito da Presidência Espanhola do Conselho da União Europeia, em cooperação com a Comissão Europeia. O Comité Económico e Social Europeu e diversas redes de organizações socioeconómicas europeias.

Nos dois dias de trabalho, que decorreram na cidade de Donostia-San Sebastian, falaram mais de 600 participantes e um grande número de representantes de alto nível de diversas instituições internacionais, desde a Organização Internacional do Trabalho até à Organização para a Cooperação Económica e Desenvolvimento, desde autarcas e representantes das autoridades locais e regionais de vários países e, claro, muitos representantes da União Europeia e dos Estados-Membros, incluindo a Comissária Europeia para o Emprego e os Direitos Sociais, Nicola Schmidt. A presença de ministros e secretários de Estado foi importante: a começar pelo representante do governo espanhol, Joaquin Pérez, Ministro de Estado do Emprego e da Economia Social, depois Ivanka Shalabatova, Ministra do Trabalho e das Políticas Sociais da Bulgária; Georg Engel, Ministro do Trabalho do Luxemburgo; a Secretária de Estado Romena do Emprego e da Solidariedade Social, Madalene Cristian Vasilescu; Sven Giegold, Secretário de Estado do Ministério Alemão de Assuntos Econômicos e Ação Climática, e finalmente Maxime Badwill, Delegado Ministerial do ESS (europeu Pesquisa social), França. No final do evento, todos assinaram a Declaração de San Sebastian, que testemunhou a assinatura de 19 países, incluindo a Itália, que foi representada por Alessandro Lombardi da Administração Geral do Terceiro Setor e Responsabilidade Social Empresarial do Ministério.

A conferência constituiu uma oportunidade importante para recordar a necessidade de obter um maior reconhecimento por parte das instituições e dos governos, tal como sugerido pela recente recomendação adoptada pelo Conselho Europeu, que afirma que a economia social é um ecossistema que proporciona a oportunidade de criar trabalho digno, gera a coesão regional e social e promove a igualdade e a redistribuição dos benefícios que ela cria.Uma economia que realmente funciona para as pessoas e comunidades.

Na conferência, muitos partidos também recordaram a função fundamental de defender a democracia. Um excerto do discurso do Comissário é importante Nicholas Schmidt que disse: ““Nunca acreditei que um dia sentiria medo pelo futuro da democracia na Europa”, disse, acrescentando que “uma sociedade em que as pessoas se sentem abandonadas e perdidas, e têm a sensação de terem sido deixadas para trás, é uma sociedade em que a democracia está em perigo.”

É por isso que é importante que a Comissão Europeia e o Conselho Europeu incluam a economia social na agenda política europeia e que desta vez represente uma oportunidade única para promover um modelo de desenvolvimento e de negócio que represente a melhor ferramenta para combater a crise climática, a desigualdade e a das Alterações Climáticas. Erosão da democracia.

Na conferência estiveram presentes não só a Europa, mas também instituições internacionais e, em particular, a Directora-Geral Adjunta do Emprego e da Protecção Social da Organização Internacional do Trabalho, Mia Sibo, salientaram a importância da resolução das Nações Unidas e, em particular, , a resolução da Organização Internacional do Trabalho sobre trabalho digno e educação do documento Para o Desenvolvimento Sustentável, adotada em 2022.

Entre os muitos autarcas de grandes cidades que participaram na conferência, Ricardo Río, presidente da Câmara de Braga e membro do Comité das Regiões Europeu, afirmou que a economia social proporciona empregos e serviços e contribui para a coesão social nas comunidades locais. Segundo o presidente da Câmara de Braga, esta dimensão comunitária e regional da economia social merece também um maior apoio dos fundos e programas de investimento europeus, que devem ser acessíveis aos intervenientes da economia social e às administrações locais.

A representante do Parlamento Europeu, Katrin Langensieben, sublinhou que será necessário melhorar as regras em matéria de auxílios estatais para apoiar a inovação social.

A Comissão Económica e Social Europeia (CESE), que participou na conferência com uma grande delegação liderada pelo Presidente Oliver Rupik, sublinhou a coerência e a força das instituições da economia social e o papel central que podem desempenhar para que a transformação verde e digital também ocorra . Justo e abrangente.

A sessão plenária de abertura foi seguida de cinco workshops que exploraram diferentes temas relevantes para os intervenientes da economia social.

O primeiro workshop centrou-se na melhoria e readquirição de competências no local de trabalhoou. A sessão discutiu a importância de ter em conta as peculiaridades da economia social no que diz respeito ao mercado de trabalho, inclusão social, formação e capacitação. Os oradores também exploraram as implicações da Carta de Competências da UE, um modelo de compromisso partilhado para o desenvolvimento de competências na Europa, e destacaram alguns dos maiores desafios ao tentar implementar tais iniciativas, como o acesso ao financiamento ou a navegação nas muitas plataformas e ferramentas disponíveis. .

O segundo workshop explorou como impulsionar a transformação verde e digital da economia social. As medidas propostas para apoiar as empresas na sua transição incluem o reforço de capacidades, a prestação de financiamento e assistência não financeira às PME, o envolvimento na cooperação transnacional, a formação de clusters e a cooperação interestatal. A Comissão Europeia pretende desenvolver uma plataforma colaborativa para reunir todas as iniciativas e facilitar uma maior cooperação.

O terceiro workshop abordou o tema do crescimento socioeconómico através da inovaçãoe acesso ao financiamento e acesso aos mercados, incluindo mercados de capitais.

A partir do quarto workshop dedicado à economia social e à juventude, ficou claro que a rotatividade geracional representa um desafio para muitas entidades da economia socialMas também destacou a necessidade de dar aos jovens, mas também às mulheres e às minorias, um espaço significativo e real nas mesas de tomada de decisão, em vez de comités ou grupos “reservados” que podem ser úteis, mas que muitas vezes correm o risco de ser o veículo para encontrar um solução. Um lugar “no canto da mesa” e não no centro do poder.

Por último, o quinto workshop abordou a visão da economia social, com a qual será necessário alinhar as estratégias nacionais e europeias. Além de continuar a reforçar as conferências associadas às presidências rotativas da UE, para difundir ainda mais uma mensagem coerente e uma definição cada vez mais unificada da economia social.

Querendo fazer um resumo que vai além da dimensão comemorativa que inevitavelmente ocupou muito espaço nas intervenções, algumas áreas importantes que precisam ser trabalhadas para melhorar não só a dimensão das políticas públicas, mas também ajudar as empresas e instituições do setor crescer a economia social também emergiu: Primeiro, a necessidade de continuar a investir em competências; Aumento da capacidade de produção de dados e estatísticas para medir e avaliar os impactos resultantes; Também há ainda muito a fazer para melhorar a igualdade de género, porque embora os dados actuais indiquem que este sector tem uma forte participação e liderança de mulheres nos sectores sociais, educativos e de saúde, não é o mesmo em sectores como as vendas a retalho. , finanças ou… Agricultura, indústria.

éA indústria sob a forma de empresa social foi a principal protagonista das visitas às instituições cooperativas bascas, incluindo o Centro Ikerlan de Investigação e Desenvolvimento Cooperativo, fundado pela Mondragon em 1974 para fornecer serviços de investigação, estudo e inovação às cooperativas membros do grupo. Até 1982, a Ikerlan prestava serviços apenas às cooperativas Mondragon. Hoje 50% são clientes e cooperativas e a outra metade são empresas offshore. A Ekerlan cresceu e se tornou uma inovadora líder em robótica, eletrônica, inteligência artificial e transformação digital. A cooperativa é membro Empresa Mondragón E com base em Aliança Basca para Pesquisa e Tecnologia (Berta). Com um rendimento de 28 milhões de euros, Ikerlan investe 1,7 milhões de euros na educação dos estudantes. O Laboratório Digital de Ikerlan é o laboratório de tecnologia digital mais avançado da Espanha e uma em cada quatro patentes de inovação no País Basco ostenta a marca Mondragon. O grupo cooperativo mais conhecido possui dados altamente relevantes para o contexto industrial: Um em cada 10 carros está equipado com componentes Mondragon, 60% dos comboios do mundo funcionam com peças fabricadas por máquinas Mondragon e mais de um terço dos painéis solares na Europa são fabricados com tecnologia Mondragon.

As visitas envolveram não só a Mondragon, não apenas cooperativas, mas também empresas sociais como o Grupo Guerak, uma grande empresa de emprego que emprega mais de 5.900 trabalhadores, dos quais mais de 4.900 são pessoas em situações desfavorecidas, gerando um volume de negócios de mais de 210 milhões de euros. Uma empresa social com a qual muitas cooperativas sociais italianas podem aprender muito.

No segundo dia, há dois aspectos que merecem destaque, além da cerimónia de assinatura da Declaração de San Sebastian: o compromisso da Comissão Europeia, por um lado, e o interesse pela economia social das administrações locais.

Por parte da Comissão Europeia, foi sublinhada a importância da recomendação aos Estados-membros, e a referência à necessidade de melhorar o acesso das entidades da economia social aos mercados públicos parece ser de particular importância. Dado que os contratos públicos representam 14% do PIB da UE, será necessário continuar a explorar formas de promover contratos públicos socialmente responsáveis. Igualmente importantes são as obrigações exigidas pela Recomendação no que diz respeito à legislação relativa aos auxílios estatais e à fiscalidade: a este respeito, recomendo que leiam os dois textos Documento de trabalho Criado pela Comissão Europeia para analisar os últimos desenvolvimentos em matéria de tributação da economia social.

O desejo de reconhecer o papel da economia social na “nova agenda urbana” foi invocado pelos vários autarcas que falaram, desde Eniko Gioia, Presidente da Câmara de San Sebastián, até Anna Umbelino, Presidente da Rede Europeia de Cidades e Regiões para a Economia Social ; De Pierre Hormick, Presidente da Câmara de Bordéus e Presidente do Fórum Económico Social Mundial a Antoine Dubois, Presidente da ESS em Estrasburgo. Todos enfatizaram o papel da economia social no envolvimento dos cidadãos, especialmente no desenvolvimento de um planeamento estratégico que conduza a documentos orientados para a ação. O presidente da Câmara de Bordéus afirmou que 10% do emprego total da sua cidade está em entidades da economia social, que a cidade apoia atribuindo 750.000 euros em apoio direto aos intervenientes da economia social em 2023, no âmbito de um plano que antecipa este nível de investimento anual até 2026.

A conferência foi concluída com a assinatura da Declaração de San Sebastian. Além de Espanha, o Comité Económico e Social Europeu, a declaração foi assinada pela Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, República Checa, França, Grécia, Itália, Letónia, Luxemburgo e Países Baixos. Polónia, Portugal, Roménia, Eslováquia, Eslovénia, bem como o Comité Económico e Social Europeu (CESE), o Comité das Regiões e a Economia Social da Europa.

Por último, todos se reunirão em Liège nos dias 12 e 13 de fevereiro para participar na Conferência de Economia Social sob os auspícios da Presidência rotativa do Conselho Europeu, que terá lugar na Bélgica no dia 1 de janeiro.

