A Intesa Sanpaolo procura colaboradores em toda a Itália: a quem se dirige o anúncio?

Recrutamento no Intesa Sanpaolo para ampliação da força de trabalho. Vamos descobrir quem são os destinatários da proposta e como se inscrever.

Os recursos serão alocados em finanças, TI, conformidade, auditoria, gestão de riscos e muitos outros setores. Uma oportunidade para não ser perdida.

A seção “Carreiras” do site do Banco Intesa Sanpaolo contém o seguinte As vagas abertas visam empregar muitas personalidades profissionais. Graduados, estudantes universitários e trabalhadores de classes protegidas, as funções a serem preenchidas são muitas e a oportunidade é atraente.

Juntar-se ao Intesa Sanpaolo significa iniciar uma jornada profissional gratificanteMelhore suas habilidades e se jogue em um desafio emocionante. Procuramos tanto jovens que pretendam formar-se como trabalhadores experientes que pretendam embarcar numa nova aventura empresarial. Basta explorar a seção dedicada do site para conhecer as vagas em aberto, os requisitos a serem cumpridos, as tarefas a serem executadas e o local de trabalho. controlo remoto Você também pode se inscrever com apenas alguns cliques Então começa o processo de seleção. Entre as muitas ofertas existem algumas ofertas especiais para categorias protegidas. Estes serão objeto de investigação mais aprofundada.

Intesa Sanpaolo e a contratação de trabalhadores em categorias protegidas

Graduados masculinos e femininos Pertencendo a categorias protegidas (Lei 68/99) pode avaliar o pedido de oferta de emprego do Intesa Sanpaolo.

Os recursos selecionados serão incluídos em diferentes áreas. Crédito, Finanças, TI, Operações, RH, Regulatório, Gestão de Riscos, Auditoria, Jurídico e Compliance. Para se candidatar você deve ter Diploma do ensino médio Ou de Primeiro, segundo ou mestrado (Em economia, finanças, estatística, física, matemática, engenharia e ciência da computação). mais É necessário conhecimento de inglês (de preferência) e Pacote Office ou outros sistemas operacionais de computador.

Na seção Empregos, você pode filtrar sua busca por ofertas por palavra-chave ou localização. Depois é só clicar em “Pesquisar Ofertas” para visualizar as ofertas ativas. Os locais de trabalho são Torino, Milão e muitos outros escritórios espalhados por toda a Itália.

Depois de identificar uma vaga em aberto de acordo com o seu perfil, você pode enviar sua candidatura. Neste ponto teremos que esperar Telefonema inicial Visando aprofundar conhecimentos. Se houver uma necessidade organizacional apropriada, você será contatado para uma entrevista por um consultor do grupo. Depois de passar nesta primeira etapa, você deverá passar por uma entrevista técnica com os funcionários do Intesa Sanpaolo da linha de negócios. Independentemente do andamento da entrevista, você receberá feedback sobre sua inscrição.