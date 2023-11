O que são sandboxes regulatórias e como elas se relacionam com a inteligência artificial?

Por que tecnologias como a inteligência artificial são tão difíceis de regular? Em 1980, o professor David Collingridge descreveu este dilema como um paradoxo. Para testar o verdadeiro impacto de uma inovação, é necessário esperar até que ela se desenvolva e se espalhe: intervir imediatamente tornaria as regras incapazes de controlar os seus efeitos futuros. No entanto, quando a tecnologia amadurecer e se consolidar, corremos o risco de perder o poder e a capacidade de regulá-la. O dilema de Collingridge está relacionado com o “problema do ritmo” postulado pelo investigador Larry Downs: a tecnologia evolui exponencialmente, enquanto os sistemas jurídicos, sociais e económicos o fazem gradualmente.

Sair deste impasse não é fácil. Por esta razão, há vários anos que se tenta em todo o mundo uma nova tentativa de aproximar o desenvolvimento tecnológico da regulamentação. Estas são as chamadas sandboxes regulatórias e poderão em breve ser adotadas também para IA.

O que é

As sandboxes regulatórias são ambientes, físicos ou virtuais, nos quais as empresas podem testar novos produtos ou serviços tecnológicos sob a supervisão das autoridades do setor, por um tempo limitado, com potencial para se beneficiarem de isenções das regulamentações existentes.

O termo “sandbox” refere-se ao que na ciência da computação é considerado um ambiente típico de teste de aplicativos. Igualmente importante é a menção às caixas de areia onde as crianças se divertem com uma pá e um balde: tal como as crianças, cujos pais lhes permitiram experimentar novas formas de criatividade num espaço isolado, controlado e por um período determinado, desfrutando da carne. As regras são bastante excepcionais, pois os fabricantes participantes do sandbox podem testar novos modelos de negócios com maior segurança e liberdade de operação.

No nível processual, o sistema tradicional prevê a criação desses espaços por meio de leis que regulamentam todos os seus aspectos. As empresas interessadas deverão então contactar o órgão público responsável e indicar o seu projeto inovador. Uma vez avaliada a elegibilidade, o ensaio pode começar de acordo com as instruções e em diálogo contínuo com as autoridades relevantes.

Ao participar no sandbox, as empresas têm a oportunidade de testar produtos ou serviços num ambiente real mas com risco controlado, num sistema de isenção temporária de requisitos regulamentares do setor, em estreita cooperação com entidades e autoridades reguladoras. Ao mesmo tempo, pode reunir novos dados e conhecimentos especializados para verificar a eficácia e melhorar o quadro regulamentar e a supervisão, quando apropriado.

Da tecnologia financeira aos carros autônomos

De acordo com Dados Na OCDE, existem hoje cerca de uma centena de iniciativas-piloto em todo o mundo. Em todo caso, é um modelo nascido nos últimos anos. Projetos semelhantes começaram a surgir em 2012, com A primeira sandbox regulatória Foi lançado oficialmente em 2015 pela Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido no setor de serviços financeiros. FinTech foi o berço dos espaços de experimentação organizacional: seguiu o modelo anglo-saxão Muitos outros paísescomo Hong Kong, Cingapura, Índia E Arizona. Esta abordagem sem precedentes mais tarde obteve grande sucesso Também se espalhou para outros setoresComo a energia, no setor da saúde ou nos transportes, especialmente no que diz respeito aos automóveis autónomos. Também não faltam programas em sandbox de navegador: uma linha seguida por, por exemplo, Japão, Alemanha E Portugal. No início de 2023, a UE Lançado Sandbox regulatório para tecnologia blockchain (Sandbox Regulatório Europeu de Blockchain).

Experiência italiana

A Itália também forneceu um Espaço para experimentos organizacionais No setor de tecnologia financeira. Isso aconteceu através do Decreto Legislativo nº. Decreto nº 34 de 30 de abril de 2019 (Decreto de Crescimento) e decretos subsequentes emitidos pelo Ministério‘Economia e Finanças n. 100 de 30 de abril de 2021. Este quadro regulamentar, que designa o Banco de Itália, o CONSOPE e a EFAS como autoridades de supervisão, também foi recentemente atualizado pelo Decreto Legislativo n.º 1. Decreto nº 25 de 17 de março de 2023 (Decreto FinTech) para fins de simplificação. Além do sector da inovação financeira, foi também lançado o Decreto Legislativo n.º 100, de 2018. Foi também lançado o Decreto n.º 76, de 16 de julho de 2020 (Decreto de Simplificação). projeto “Sperimentazione Italia”, que segue uma abordagem multissetorial.

Sandboxing regulatório e inteligência artificial

À luz das experiências e resultados recolhidos, não pode faltar a utilização de espaços de experimentação organizacional para sistemas de inteligência artificial. Na Noruega, por exemplo, a Autoridade de Privacidade (Datatilsynet). aberto Um sandbox focado no desenvolvimento de inteligência artificial que respeita as regulamentações de proteção de dados. Uma iniciativa semelhante também foi tomada em Colômbia.

Depois, no ano passado, a Comissão Europeia e o governo espanhol pé Um projeto piloto para criar a primeira sandbox regulatória para inteligência artificial. Esta notícia prevê o que ele espera‘Lei de Inteligência Artificial: Na verdade, o novo regulamento europeu sobre inteligência artificial também inclui entre as medidas de apoio à inovação a criação de sandboxes regulatórias, definidas como “um ambiente controlado estabelecido por uma autoridade pública que facilita o desenvolvimento, testes seguros e validação de dispositivos artificiais inteligência.” Sistemas inovadores de inteligência artificial durante um período limitado antes de serem colocados no mercado ou em serviço de acordo com um plano específico sujeito a supervisão regulamentar. Além disso, com a versão da lei proposta pelo Parlamento Europeu, que também foi responsável pela inclusão da proposta final, cada Estado-Membro é obrigado, sozinho ou em conjunto com outros, a criar pelo menos um espaço para experimentação regulamentar a nível nacional nível. Que deve estar pronto para funcionar o mais tardar no dia da entrada em vigor do regulamento.

Assim, é clara a importância que o legislador europeu pretende atribuir à sandbox regulatória para o futuro desenvolvimento da inteligência artificial. Collingridge argumenta que “quando a mudança é fácil, não se pode esperar a necessidade dela; Quando a necessidade de mudança é clara, a mudança torna-se cara, difícil e demorada. Só a experiência nos dirá se os espaços de experimentação organizacional são verdadeiramente capazes de contribuir para a resolução deste paradoxo.