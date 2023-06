A polícia matou um jovem de 17 anos

Paris, 28 de junho. Nanterre, um subúrbio a noroeste de Paris, acordou em estado de choque após uma noite de guerra urbana que eclodiu após o assassinato de Nahil, um jovem de 17 anos que se recusou a parar em um posto de controle. O prefeito, Patrick Jarry, parecia visivelmente chocado:

“Nossa cidade acordou do choque”, disse ele.

“Detenhamos esse caracol destruidor – enfatizou – protejamos nossos bairros, que juntos tivemos tanto trabalho para construir e reformar. Sim: com sua família, com seus amigos, queremos justiça para Nahl”.

De acordo com o último relatório da polícia, 20 pessoas foram presas. As tensões se espalharam por várias cidades da Île-de-France.

De acordo com o relato da polícia, um policial atirou no jovem motorista – Nael

– Atropelá-lo com um carro. Em um vídeo postado por vários usuários sociais, mas não verificado no momento, vemos que o policial, posicionado na altura da porta do motorista, teria atirado assim que o carro ligou novamente.

O presidente francês, Emmanuel Macron, qualificou a morte do jovem de “inexplicável” e “injustificada”, e expressou sua solidariedade à família e, por sua vez, pediu justiça.

(Captura de tela do vídeo do Twitter da fonte @Ohana_F)