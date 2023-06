Minicarros elétricos, tudo menos inteligentes: uma revolução na mobilidade, 4 modelos assustadores e superconfortáveis ​​para a cidade

Alguns os amam e alguns os odeiam. São pequenos carros elétricos. Os seguintes são mais adequados para aqueles que precisam navegar no trânsito.

Pequeno como alguns modelos históricos do passado, é prático e permite encontrar estacionamento facilmente. São minicarros elétricos que conseguem aliar conforto e respeito ao meio ambiente. Uma combinação que até certo ponto deveria convencer a todos e que, pelo contrário, não deixa de levantar suspeitas por parte de alguns, convencidos de que o tamanho pequeno é um golpe baixo para a segurança, face à presença massiva SUV Caminhões e veículos pesados ​​circulam diariamente nas estradas.

Deve-se dizer que a produção de carros pequenos não está exatamente na ordem do dia, e quem procura um carro novo que não seja nada grande sabe disso muito bem. Nas concessionárias mais importantes em termos de fama e espaço, você encontra pouquíssimas máquinas um pouco maiores que o Smart. E pensar que, principalmente nas grandes cidades, há menos estacionamento, então as estratégias da empresa devem ser completamente diferentes no papel.

Em vez disso, o mercado está mostrando que o oposto é verdadeiro. Com isso, as marcas chinesas, adeptas da fabricação de carros pequenos, estão se tornando cada vez mais populares.

Também pela agressividade do setor na Ásia, com risco de devorar o setor do velho continente, algumas marcas europeias acordaram.

Como contornar o trânsito rapidamente Aqui estão os melhores mini carros

Neste caso nos referimos a Citroën. Também pode ser usado por jovens que ainda não possuem carteira de motorista você ama Desempenha o papel de C3 entre os carros pequenos. Com belas formas e sem grandes ambições, é ideal para quem tem que navegar em áreas metropolitanas congestionadas, onde se gasta mais tempo em semáforos ou filas do que na estrada. Tem uma velocidade máxima de 45 km/h e picos em 10 segundos. O alcance é de 75 km e leva pelo menos quatro horas para recarregar. O custo é de 7990 euros.

Foi muito divulgado nos últimos meses, pois seu nome se refere a um modelo muito apreciado no passado. e a Fiat Topolino Que, na versão 2023, é muito semelhante ao 500. Seu motor emite apenas 8 cv, com velocidade máxima ainda de 45 km/h e bateria de 5,5 kWh. Ao adotar o soquete de 10A, ele pode ser totalmente recarregado em 3 horas. Em geral, uma única carga cobre 70 km. para obtê-lo em vez disso, Demora cerca de 8.000 euros.

A inspiração é a Isetta de 1953. Tem 2,5 metros de comprimento, 1,47 metros de altura e 1,5 metros de largura Microlin Ele falou muito por si mesmo porque foi criado inteiramente na Itália. Mais poderoso do que os companheiros mencionados acima com um motor capaz de 17hp, é capaz de percorrer até 60 milhas com uma única carga. O ponto de partida atinge 90 km / h. O orçamento necessário para garantir que não seja muito baixo começa em € 21.090.

Finalmente nós passamos XEV YoYo italiano chinês. Um visual futurista, certamente não passa despercebido. Equipado com todo o tipo de tecnologias essenciais, incluindo um ecrã, atinge velocidades até 90 km/h e percorre 150 km antes de ser necessário ligá-lo. A lista de preços diz 16.990 eurosMas com incentivos estatais cai para 13.990 euros.