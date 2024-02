A maior empresa de tecnologia da Rússia venderá uma parte significativa dos seus negócios

A Yandex, a maior empresa de tecnologia da Rússia que opera um mecanismo de busca e dezenas de serviços digitais, venderá todos os seus ativos e operações na Rússia, como parte de um acordo buscado pelo governo russo. A empresa, que tem sede legal na Holanda, vai vender os seus ativos, propriedades e ativos na Rússia (que correspondem a 95 por cento das receitas da empresa) a um consórcio de empresários e fundos russos por 475 mil milhões de rublos (4,9 mil milhões de euros). . ): Ou seja, aproximadamente metade do seu valor de mercado.

Em comunicado, a empresa confirmou que sua propriedade permanecerá privada e independente do governo russo, mas há muitas dúvidas sobre isso: as negociações de vendas começaram há 18 meses, após a invasão russa da Ucrânia, e especialmente depois de Arkady Volozh. Um dos fundadores da empresa disse ser contra a invasão, descrevendo-a como “bárbara”. Voloz deixou a Rússia há muito tempo e mora em Israel. Está sujeito a sanções da União Europeia.

O contrato de venda prevê a venda de todos os bens e ativos da empresa a um consórcio denominado Consórcio. Em primeiro lugar, foi preparado especificamente para o negócio, que inclui, entre outros, alguns ex-executivos da Yandex e um fundo de investimento propriedade da Lukoil, a maior empresa da Rússia. companhia de óleo. Com a venda pela primeira vez, o motor de busca será propriedade integral da Rússia, uma vez que a empresa-mãe Yandex estava até agora sediada nos Países Baixos e aceitou investimentos não russos.

O vice-presidente do Comitê de Informação do Parlamento Russo, Anton Gorelkin, disse: “Yandex é mais do que apenas uma empresa, é um recurso para toda a sociedade russa”.

A empresa sediada nos Países Baixos permanecerá operacional e independente para gerir algumas atividades fora da Rússia, que, no entanto, constituem uma parte pequena e insignificante do negócio global da Yandex.

As ações vendidas como parte do acordo ao consórcio russo terão um desconto de pelo menos 50 por cento, de acordo com as regras impostas pelo governo russo às empresas ocidentais que abandonam o país. Desde o início da guerra na Ucrânia, centenas de empresas ocidentais retiraram-se do mercado russo, seja por razões morais ou formais, ou por causa de sanções económicas impostas pelos países ocidentais destinadas a enfraquecer a economia russa (a Yandex também é considerada uma empresa ocidental , embora seus fundadores sejam russos e opere na Rússia, porque tem sede na Holanda).

Em 2022, a Yandex vendeu seu agregador de notícias para a estatal VK, sua principal concorrente na Rússia, devido à pressão do governo russo, que queria controlar seu conteúdo.

Yandex foi fundada em 1997 por três cientistas da computação russos. Além do famoso motor de busca, o mais utilizado na Rússia depois do Google, também oferece um serviço de táxi (algo como o Uber), mas também mapas, e-mails e pagamentos online, entre outras coisas. O seu motor de busca é o maior alguma vez desenvolvido na Europa: já foi considerada uma das poucas empresas russas com boas hipóteses de se expandir para o resto do mundo, mas as suas ambições foram prejudicadas pela guerra na Ucrânia e pelas sanções internacionais. .

O nome Yandex é um jogo de palavras inteligente: significa “Mais um outro inDEXer”; mas sim Em russo é o pronome pessoal e significa “eu”, como o Em inglês: substitui a letra “i” da palavra inglesa “index” (que significa índice, mas também usada em mecanismos de busca) por seu equivalente russo.

