Terroristas da evasão fiscal, ou seja, empresas “falidas” com dívidas fiscais de 156 mil milhões

Na quarta-feira passada, o vice-ministro da Economia, Maurizio Leo, do partido Fratelli d'Italia, gerou polêmica em sua maioria: “A evasão fiscal é como uma pedra – disse ele -. Como o terrorismo.” Levantaram-se vozes da Liga contra a “caça às bruxas”, enquanto do resto do mundo político – a maioria e a oposição – ninguém pronunciou uma única palavra em apoio a Liu. No entanto, uma observação interessante foi ouvida no no dia seguinte, do diretor da Receita, Ernesto Maria Ruffini: O chamado “armazém de cobrança”, que é basicamente o estoque de impostos e multas não pagos, vale 1.206 bilhões de euros (em 31 de dezembro). era de 987 mil milhões de dólares há três anos e meio. Portanto, está a crescer a uma taxa média de 62 mil milhões de dólares. Anualmente. Costa está a acontecer em Itália? Estarão realmente “terroristas” fiscais a vaguear entre nós?

Cemitério Fiscal Tenho a impressão de que com esta piada Liu quis enviar uma mensagem ao garante da privacidade Pasquale Stanzioni (que foi nomeado na altura pelo Movimento Cinco Estrelas), para permitir um maior escrutínio dos dados pessoais dos contribuintes. Mas o aumento de mais de duzentos mil milhões de dólares em poucos anos nas dívidas dos italianos ao Estado, reconhecidas mas não pagas, requer mais explicações. Este “armazém” assemelha-se muito a um cemitério fiscal: já sabemos que pelo menos 40% dos valores são irrecuperáveis, enterrados algures, até porque muitas vezes dizem respeito a empresas que já não existem. O impressionante aumento desde 2020 não pode ser apenas o resultado da entrada triunfante na “reserva” de créditos das administrações autónomas da Sicília. Deve haver algo mais também.

Anomalias Dei uma olhada no desempenho do Cemitério Financeiro na última década. Há pelo menos uma estranheza que se destaca. Isto é afirmado nas figuras anexaso teste Da Agência de Receitas ao Comitê de Finanças e Tesouraria em julho passado (Tabela 3) e está relacionado ao sistema de produção. Os benefícios fiscais oferecidos pelo Estado às “entidades falidas”, ou seja, empresas falidas, têm uma tendência estranha. No período entre o início do século e 2010, formaram-se a uma taxa de cerca de três mil milhões anualmente. Depois, entre 2011 e 2015 e entre 2016 e 2020, a velocidade de acumulação de dívidas das empresas falidas ao tesouro aumentou para pouco mais de cinco mil milhões anualmente. Também aqui, especialmente nos primeiros cinco anos, tudo sempre foi normal: entre 2009 e 2013, o PIB caiu 7,6%, após o que permaneceu quase estagnado até à Covid. Compreensivelmente, naquela altura havia mais falências, mesmo entre pessoas com impostos em atraso. READ China-Argélia: Visita de Tebboune continua e anúncio de investimentos de US$ 36 bilhões

Falhas técnicas Mas também em 2021 e 2022, as dívidas fiscais ao Estado de empresas falidas continuaram a aumentar ao mesmo ritmo. Sempre cinco bilhões anualmente. Isto é muito estranho. Quase misterioso. Como isso é possível? Nesse biénio, a produção bruta cresceu 10,7% e, de facto, houve muito menos falências. Como se pode verificar no gráfico que mostra esta tendência, estamos a evoluir a uma taxa de cerca de duas mil falências todos os trimestres, enquanto durante a maior parte da última década essas taxas variaram entre três mil e quatro mil casos. É também evidente que o Fundo Geral de Garantia às Pequenas e Médias Empresas garante as dívidas destas últimas de mais de 100 mil milhões. Mas se há muito menos falências e, no entanto, estas geram sempre as mesmas (enormes) dívidas ao Estado, isso só pode significar uma coisa: que as empresas que falem nestes anos estão muito mais sobrecarregadas com impostos e impostos em atraso. . É como se estivesse na moda concentrar impostos e contribuições não pagos em instrumentos corporativos que depois são separados. Eles faliram astutamente: falência fraudulenta às custas dos contribuintes honestos.

Hoje, o “repositório” de empresas falidas da agência de receitas vale 156 mil milhões de dólares, enquanto o seu “repositório” de “indivíduos falecidos e empresas fechadas” (principalmente estas últimas) vale 168 mil milhões de dólares. É impossível quantificar o montante destes valores associados à fraude fiscal, mas constituem certamente uma parcela significativa deles. Os prejuízos para a coisa pública são enormes, até porque o Fundo de Garantia do Instituto Nacional de Segurança Social (INPS) deve então intervir com cerca de meio bilhão anualmente para cobrir as contribuições dos últimos três meses e as verbas rescisórias aos empregados dos empregados. As empresas então foram enviadas para as rochas (aqui Na página 410). READ Retrato de Elon Musk, símbolo de fracasso (e redenção)

Falências para fraudar o fisco O facto de as falências serem cada vez mais concebidas para fraudar as autoridades fiscais pode ser visto em alguns detalhes. Em novembro, o Ministério de Negócios assinou umpara entender Com o Ministério Público de Roma para reforçar a supervisão contra a “ilegalidade” das cooperativas falsas. Fale com qualquer síndico nomeado pelo Ministério para gerir falências e ele dir-lhe-á (com o gravador desligado) que a grande maioria dos casos visa claramente a evasão fiscal em grande escala: as empresas estão sobrecarregadas com dívidas fiscais e à Segurança Social que ficam então arruinados, inclusive os trabalhadores que se encontram… Sem trabalho e sem cobertura previdenciária.

As contribuições dos funcionários muitas vezes não são pagas Este esquema é geralmente desenvolvido por um consultor fiscal da empresa-mãe. Tarefas de mão-de-obra intensiva, como gestão de armazém, entrega ou limpeza e transporte, são terceirizadas para um “consórcio”. O consórcio, por sua vez, contrata atividades a cooperativas ou “sociedades de responsabilidade limitada simplificadas” (ssrl), que podem ser constituídas de forma simples e gratuita. Os trabalhadores, na sua maioria estrangeiros, recebem os seus salários líquidos mensais e um comprovativo de vencimento, mas as suas contribuições e benefícios de fim de serviço nunca são efetivamente pagos. O consórcio protege a controladora e a operação é administrada por funcionários contratados. Mostrar responsabilidade e localizar os verdadeiros culpados é muitas vezes complicado, muito além dos poderes da polícia financeira e da agência fiscal. As dívidas de contribuições e os impostos acumulam-se até que a cooperativa fantasma ou ssrl é abandonada à sua sorte, com a sua carga humana dentro. É simples: desde que o consórcio não financie mais.

Algumas boas notícias De vez em quando surgem notícias de crimes: o Ministério Público e o Tribunal de Milão que autorizado e uma empresa de logística no Aeroporto de Malpensa, após a grande falência de uma cooperativa; Em março passado, a Polícia Financeira de Milão deteve 22 pessoas e confiscou 292 milhões de euros, numa investigação baseada em acusações de falências em série que prosseguem desde o ano 2000. Em Verona uminvestigação Muito semelhante em 2022, identifica 24 empresas “farsas” e leva a acusações contra 71 pessoas. READ Campeonatos Mundiais de Esqui: um resultado muito positivo

Pessoas astutas terceirizam Todos os envolvidos são inocentes até ao último grau, o que é merecido. Mas tudo isso é terceirização, que tem crescido nos últimos anos.”Exponencialmente“- Segundo o escritório de advocacia milanês Mori Rossetti – isso só pode ser explicado pela intenção de pagar menos de alguma forma em algum lugar. É como uma epidemia silenciosa e invisível de ilegitimidade em parte do tecido econômico do país, uma daquelas doenças que permanece sem diagnóstico ou ignorado Tanto quanto possível. Porque estes não são fenómenos isolados, mas cada vez mais difundidos em certas camadas da sociedade e das classes profissionais em Itália. São fenómenos epidêmicos porque, ao reduzir custos, levam à imitação entre os concorrentes. Será que estamos então uma nação de terroristas financeiros? Claro que não. Mas existem terroristas financeiros inesperados e bem vestidos vagando entre nós? Bem, vale a pena perguntar.