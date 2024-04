Pensões, só há más notícias para o próximo lote

Existem jornais que anunciam periodicamente A Aumentar as pensões Pagaram no mês seguinte, dando esperança a todos os pensionistas que esperavam aumentar o valor recebido.

Podemos imaginar qual é o propósito desta notícia: em última análise, qual tema seria melhor para atrair o maior número de aposentados para ler este artigo específico. Mas a que custo? Pessoalmente, acreditamos que a qualidade da informação nunca pode ser obscurecida, razão pela qual devemos necessariamente intervir para esclarecer O que realmente está por vir para a pensão devida em maio.

Na verdade, é diferente do que lemos, Não há novos aumentos planejados da pensão em relação ao que foi efetivamente pago nos meses anteriores, exceto em casos claramente especificados. Na verdade, pode haver aposentados que, por uma série de problemas, ainda não usufruíram dos aumentos a partir de 2024, desde a reavaliação até as consequências do novo IRBF, mas estamos na casa das centenas, ou mesmo dezenas.

Portanto, generalizar sobre anunciar aumentos para todos não é apenas errado, mas também errado Prática incorreta O que nada tem a ver com os princípios éticos do jornalismo.

Aposente-se em maio, porque só há más notícias

A primeira “má” notícia é que a pensão de maio é paga em A Um dia atrasadoIsso porque o início do mês é feriado oficial (Dia do Trabalho) e por isso não é considerado resgatável. Portanto, teremos que esperar até quinta-feira, 2 de maio, para que o cheque chegue.

Além disso, há o fato de que Não há aumentos Se apenas Bloqueio No cheque. de Imposto retido na fonte mensal IRPEFo que está a acontecer com alguns reformados, como tem acontecido há alguns meses, em menor medida devido ao impacto da reforma fiscal financiada ao abrigo da recente lei orçamental, sobre Sobretaxas regionais E Municipal No saldo de 2023 e na conta (mas apenas contas municipais) de 2024.

Nenhum aumento: os anunciados pela maioria dos meios de comunicação já foram implementados nos últimos meses, razão pela qual não se espera nenhuma diferença em relação às folhas de pagamento recentes.

Quais são os aumentos anunciados e por que não haverá?

Existem três razões pelas quais este ano a pensão aumentará em comparação com o que foi recebido em 2023:

Na primeira aula lá Reavaliação de chequesDos quais 5,4% foram utilizados com alíquotas reduzidas para pensionistas que ultrapassam 4 salários mínimos. Os aumentos de reavaliação já começaram em Janeiroeu Fevereiro em alguns casos;

Para pensões cujo valor seja inferior ao pagamento mínimo, 598,61 euros Este ano, será implementada a segunda reavaliação, cru, que o governo deseja. Um aumento é garantido 2,7% (Embora a taxa fosse de 1,5%) em 2023, garantindo um novo ligeiro aumento nas dotações que poderia, na melhor das hipóteses, ascender a até 614,77 euros. Esta reavaliação já foi aplicada a cheques;

Terceiro, como esperado, sim às pensões que serão desembolsadas este ano Eles pagam menos em impostosMas só quando o valor anual for superior a 15 mil euros e inferior a 50 mil euros. Com efeito, para o segmento entre os 15 mil e os 28 mil euros aplica-se um preço excecionalmente reduzido 23% (Em vez de 25%) Garantia para pensionistas A Irpef economiza até 260 euros. Também neste caso o aumento já tinha sido reconhecido, mais exactamente na folha de Março (incluindo o pagamento de atrasados).

Portanto, houve aumentos e não é hora de esperar por mais. Os seguintes aumentos, na verdade, são aqueles que ocorrem entre Julho – Com a chegada do décimo quarto salário aos pensionistas que a ele têm direito – H Agostoquando chegam os primeiros reembolsos de Irpef para aqueles que apresentaram declaração de imposto de renda com Formulário 730/2024 informando o INPS como imposto retido na fonte e para quem o crédito de Irpef foi reembolsado.