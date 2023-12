Bolsa de Valores Italiana, comentário à sessão de 28 de dezembro de 2023

Algumas reflexões sobre as ações do setor bancário: destaque do Banca MPS. Na Euronext Growth Milan, Cloudia Research não conseguiu definir um preço

Os principais índices da bolsa italiana e os principais mercados financeiros europeus Eles iniciaram a sessão com pequenos incrementosIsto está em linha com os indicadores que surgiram durante o período de pré-abertura. 09h15 Ftsimibe Ganhou 0,3%, para 30.512 pontos, enquanto subiu FTSE Itália todas as ações Aumentou 0,28%. Um começo positivo para a equipe também Índice FTSE Itália Mid Cap (+0,27%) e Índice FTSE Itália Star (+0,21%). o Principais índices de ações dos EUA Eles fizeram progressos parciais. O índice Dow Jones fechou em alta de 0,3%, aos 37.657 pontos, após registrar novo máximo histórico de 37.684 pontos. O índice Standard & Poor's 500 recuperou 0,14%, para 4.782 pontos. Sinal de mais para o Nasdaq (+0,16% para 15.099 pontos). Mas fechamento negativo da ação Bolsa de Valores de Tóquio. O índice Nikkei caiu 0,42% para 33.540 pontos, depois de oscilar entre um mínimo de 33.411 pontos e um máximo de 33.572 pontos. o Bitcoin O seu preço é de 43 mil dólares (menos de 39 mil euros). o Spread de títulos Btp Está um pouco acima dos 155 pontos, com o rendimento do BTP de 10 anos confirmado em 3,5%. para'euro Permanece acima de US$ 1,11. Algumas reflexões entre os títulos O setor bancário. Começo de dia positivo Monte dei Paschi di Siena (+1,15% para 3,155€). Na Euronext Growth Milão A pesquisa de Cláudia Ele não pode determinar o preço Depois do salto que deu nas duas sessões anteriores. O valor do título aumentou de 1,9€ no depósito na sexta-feira, 22 de dezembro de 2023, para 4,275€ no fecho de 27 de dezembro. READ Impostos, execuções hipotecárias mais fáceis em contas correntes



