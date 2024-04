Ucrânia – Rússia, notícias de hoje ao vivo

Kiev e Rússia atacam ferrovias para impedir suprimentos militares

A Rússia tem Ele intensificou seus ataques À rede ferroviária ucraniana para Suprimentos militares “Shell”Especialmente devido ao equipamento ocidental Novo ataqueUm alto funcionário da segurança ucraniana disse à AFP na sexta-feira. Infraestrutura ferroviária em particular vital À Ucrânia, seja para transporte de passageiros, seja para transporte comercial ou para o exército, porque desde o início da invasão russa em Fevereiro de 2022, há de tudo O tráfego aéreo civil está paralisado. Uma fonte de alto escalão do serviço de segurança ucraniano, pedindo anonimato, em resposta a uma pergunta da Agência France-Presse sobre estes ataques, disse: “Estas são medidas clássicas antes de um ataque em grande escala” esperado nas próximas semanas.

Acrescentou que o objetivo “é paralisar a entrega e o transporte de bens militares”.

A rede ferroviária era regular Visadas Devido ao bombardeio russo nos últimos dois anos. Os ataques atingiram especialmente estações como Mahatta KramatorskNo leste, onde dezenas de pessoas, a maioria delas civis que tentavam fugir dos combates, foram mortas em Abril de 2022. Nas últimas semanas, isto tem sido observado Aumento de bombardeios Contra a infra-estrutura ferroviária. Esses ataques ocorrem num momento em que os Estados Unidos procuram… Meses de paralisia por causa de Rivalidades políticas internasEles retomaram a ajuda militar à Ucrânia. Na sexta-feira, o secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, anunciou um pacote de ajuda militar de… US$ 6 bilhões para a UcrâniaÉ o maior até hoje e incluirá sistemas de defesa aérea, sistemas anti-drones e munições de artilharia. Este é o segundo componente anunciado esta semana, após o componente de US$ 1 bilhão divulgado na quarta-feira. Ambos os valores fazem parte Orçamento de apoio de 61 mil milhões de dólares para Kiev O Congresso dos EUA votou esta semana.