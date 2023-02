Assim, o exército russo em Donbass está tentando minar a resistência ucraniana – Corriere.it

Os invasores decidiram criar destacamentos ou unidades de choque, departamentos destinados a substituir batalhões de combate e utilizados em batalhas em trincheiras, em áreas arborizadas ou em áreas urbanas. Em teoria são formações mais ágeis, compostas por três tanques, seis peças de artilharia, seis viaturas blindadas, metralhadoras pesadas, sistemas antitanque e lançadores de granadas. Os detalhes foram descritos em evidências que podem ter sido encontradas na introdução e postadas na Internet por um funcionário ucraniano, que está protegido para permanecer anônimo. De acordo com as instruções Não deve decorrer mais de um minuto desde o fim do tiro de cobertura dos canhões até o momento do ataque. É proibido – escrevem – ocupar trincheiras inimigas onde possam esconder armadilhas. Os feridos devem ser evacuados pelas equipes de resgate, mas não pelos militares envolvidos na missão. Depois, existem regras rígidas para uso de drones onde eles devem ser mantidos e também para solicitações de suporte. Talvez os ocupantes tenham poucos meios à sua disposição e dependam das “facções”. – divididos em companhias e pelotões – eles acham que podem resistir a uma ação prolongada, apesar das altas perdas, 400-500 soldados por dia (segundo os ucranianos).

perguntou um especialista, o general australiano Mick Ryan Se os militares têm logística adequada e são capazes de explorar quaisquer vulnerabilidades que surjam Nas defesas da Ucrânia. Ou seja, os atacantes poderiam abrir a brecha mas o comando central não teria como ir fundo O sucesso tático não seguirá o sucesso estratégico. Além disso, a inovação envolve uma modificação em andamento e não é considerada fácil. São observações que não serão confirmadas ou negadas não na mesa, mas na quadra onde os frequentadores e Wagner, Embora em um ritmo muito lento, eles estão progredindo. Até que ponto e como veremos isso. READ A fronteira EUA-México, então Narcos cruzou o muro que Trump construiu - Corriere.it

Como veremos Se os líderes ucranianos estão atacando massivamente bases e armazéns em Belgorodem solo russo. E o chefe da inteligência militar, Vadim Skibitsky, não descartou isso em entrevista à mídia alemã em preparação para a ofensiva da primavera. quatro lados: a área já foi palco de incursões; É possível que Kiev contemple uma obra contínua e não intermitente; Moscou poderia responder com mais força. Os Estados Unidos e seus aliados há muito declaram sua oposição, na verdade, negam armas de longo alcance.

A batalha pela retaguarda também inclui a Bielorrússia. O grupo de oposição interna Bypol anunciou danos a uma aeronave de radar russa A 50 Mainstay em um estande na pista de Machulishchy, ao sul de Kiev. Os rebeldes afirmam que usaram um drone em uma operação planejada há meses. No momento, existem várias “vozes” aguardando verificação. Os opositores do regime realizaram muitos atos de sabotagemEspecialmente contra a ferrovia. Mas Lukashenko, apesar da pressão de Moscou, evitou enviar suas tropas para a Ucrânia, fornecendo apoio logístico crucial aos planos do Kremlin. Ao mesmo tempo Ele ameaçou retaliação caso seu país fosse alvo de ataques estrangeiros. Uma possibilidade real nem mesmo descarta provocações para “justificar” represálias.

São momentos de grande tensão, em que a dinâmica da guerra se confunde com os equilíbrios políticos. O presidente ucraniano Zelensky substituiu o general Eduard Moskaliev, comandante das forças conjuntas que participaram da Batalha de Donbass. No momento, não há explicação para a mudança, e supõe-se uma ligação com instâncias de corrupção dentro da hierarquia. Algumas semanas atrás, até mesmo a demissão do ministro da Defesa, Olesky Reznikov, parecia iminente, uma história que voltou desde então. Só hoje o alto expoente disse que A decisão de manter Bakhmut a todo custo é uma forma de evitar que o adversário lance uma grande ofensiva Além de permitir que Kiev aguarde a chegada de soldados treinados na Europa. Em vez disso, a chefe do serviço de imprensa das Forças do Quartel Sul, Natalya Gumenyuk, deu uma explicação sobre Como a Ucrânia poderá restaurar sua soberania sobre os territórios perdidos: «Os ocupantes russos não desistirão facilmente da Crimeia, mas é improvável que haja batalhas ferozes na península. Haverá um cenário diferente.” Quer dizer negociar? READ Iniciador Nord Stream, mais vazamento de gás - Mondo

