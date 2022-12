Ucrânia: ó Papa, ilumine Deus que pode silenciar as armas – Política

Ao abençoar ‘Urbi et Orbi’, o Papa dirigiu seu primeiro pensamento à Ucrânia: “Que nossos olhos sejam preenchidos com os rostos de nossos irmãos e irmãs ucranianos, que vivem este Natal na escuridão, no frio ou longe de suas casas , por causa da devastação causada por dez meses de guerra.” Que Deus nos prepare para gestos tangíveis de solidariedade para ajudar aqueles que sofrem, e iluminar as mentes daqueles que têm o poder de silenciar as armas e acabar imediatamente com essa insensatez guerra! Infelizmente preferimos ouvir outras razões ditadas pela lógica do mundo. Mas quem escuta a voz de uma criança?

Natal, Papa: penso nas crianças devoradas pelas guerras





Falando da guerra na Ucrânia, o Papa em sua Urbi et Orbi também se referiu à crise dos grãos. “Pensamos nas pessoas que passam fome, especialmente nas crianças, enquanto grandes quantidades de comida são desperdiçadas todos os dias e os recursos são gastos em armas. A guerra na Ucrânia agravou a situação, deixando povos inteiros em risco de morrer de fome, particularmente no Afeganistão e no os países do Chifre da África.” Toda guerra, como sabemos, causa fome e explora o próprio alimento como arma, impedindo sua distribuição a uma população já sofrida.” O Papa lançou então um apelo: «Neste dia, aprendendo com o Príncipe da Paz, todos nos comprometamos, antes de tudo, com aqueles que têm responsabilidades políticas, para que o alimento seja apenas um instrumento de paz. alegria de estar. Com nossos entes queridos, pensemos nas famílias.”

Não há guerra apenas na Ucrânia porque “nosso tempo testemunha uma grave falta de paz também em outras regiões, em outros teatros desta Terceira Guerra Mundial”. O Papa disse isso em Urbi et Orbi. O Pontífice afirmou que a Síria “continua atormentada por um conflito que ficou em segundo plano e não terminou”. Depois o Líbano “até que se recupere de vez, com o apoio da comunidade internacional.” Preocupação também foi expressa sobre o Sahel, o Iêmen e as “tensões políticas e sociais” nas Américas, “estou pensando especialmente na sofredora população do Haiti”. O Papa falou de um “mundo doente descuidadamente, uma doença feia” que não acolhe Jesus, “já o rejeita, como acontece com muitos estrangeiros, ou o ignora, como muitas vezes fazemos com os pobres. muitos refugiados e refugiados que batem em nossas portas em busca de conforto, calor e comida. Não esqueçamos os marginalizados e os solitários, os órfãos e os velhos, a sabedoria de um povo que corre o risco de ser descartado e os prisioneiros olhamos apenas para suas falhas e não como seres humanos.”

O Papa nos convida a remover todos os “freios” que nos impedem de encontrar um caminho para a paz: “Apego ao poder e ao dinheiro, orgulho, hipocrisia, mentira. Esses fardos – disse o Papa Francisco na tradicional bênção ‘Urbi e Urbi’ – eles nos impedem de ir a Belém, nos excluem da graça natalina e fecham o caminho para a paz.De fato, devemos observar com tristeza que, enquanto o Príncipe da paz nos é entregue, os ventos da guerra continuam soprando o gelo sobre a humanidade .”

O Papa também mencionou, ao abençoar Orbi e Orbi, as tensões que afetam o Irã e Mianmar. Ele espera uma “reconciliação” desses dois países para que “todo derramamento de sangue pare”.