“Mais seis meses para ajudar Kiev”: Por que o apoio americano está diminuindo?

fechar Evite Joe BidenMas o jogo com a NATO e Kiev poderá ficar muito difícil. também. depois fim de semana Para atrasar o tempo necessário para superar o bloqueio de contas no Congresso, ainda não chegou nenhuma resposta ou notícia sobre o futuro dos “cheques” para a Ucrânia. À medida que as tensões aumentam, um dos primeiros apoiantes parece agora ter “abandonado” Kiev: Elon Musk Ele mirou no presidente ucraniano, zombando dele por causa de sua ex-mulher Twitter. “Quando cinco minutos se passaram e você não pediu ajuda para a Ucrânia“, escreveu Musk, republicando X Uma versão do famoso meme “Rosto estressado“.

Combate-fechar Não afetará a ajuda prestada a Kiev, segundo Biden

Um duro golpe para o equilíbrio do conflito que, juntamente com Vitória eleitoral na Eslováquia para os florusianosCorre o risco de minar a certeza em Kiev. Por esta razão, o Presidente dos EUA pretende contactar os aliados para tranquilizá-los sobre o apoio contínuo dos EUA à Ucrânia. A agência relata isso Bloomberg Citando algumas fontes que indicaram que o telefonema poderá ocorrer já na terça-feira.

O acordo aprovado no Congresso, que evitará uma disputa durante pelo menos mais seis semanas, não mencionou qualquer dinheiro para a Ucrânia. É um acordo de compromisso fácil de votar sem o apoio declarado à Ucrânia no valor de seis mil milhões de dólares. Os representantes dos dois partidos no Congresso dos EUA anunciaram inicialmente que estavam convencidos de que seria aprovada em breve uma lei para atribuir os fundos atribuídos a Kiev, o que prometeram durante a reunião bilateral na Casa Branca entre Biden e o presidente ucraniano. Volodimir Zelensky.

É também por isso que, logo após a votação que resolveu as tensões, Biden quis apelar-lhe ao respeito pelo sistema Alto-falante Da Câmara dos Deputados, Kevin McCarthy, exigindo respeito pelos compromissos assumidos, após os erros ocorridos nos últimos dias. “Não podemos por nenhum motivo – O Presidente anunciou – Pare o apoio dos EUA à UcrâniaA Casa Branca aguarda, portanto, novas medidas dos membros do Congresso nas próximas semanas, mas é claro que o cabo de guerra em torno da ajuda à Ucrânia será afectado pelo equilíbrio do poder numérico mesmo dentro de seis semanas, quando o bicho-papão de.. . fechar.

Para reacender o medo do apoio rumo a um EEG plano, mesmo que seja de uma fonte inesperada, por exemplo Jornal de Wall Streeto que pressupõe que O financiamento do Pentágono para a Ucrânia está a acabar. Isto representaria 5 mil milhões de dólares restantes nos cofres de defesa dos EUA para garantir armas e assistência de segurança à Ucrânia, após medidas de resgate de confinamento.

Na prática, a ajuda disponível é suficiente apenas para cobrir seis meses e equivale a 12% do total de 43,9 mil milhões de dólares fornecidos pelos Estados Unidos desde a invasão da Ucrânia pela Rússia em Fevereiro do ano passado. Esclarecimento de contas Pentágono Isto ocorre depois de um erro contabilístico ter sido descoberto em Maio, que permitiu à Ucrânia receber mais dinheiro do que Washington realmente podia pagar.

Um grave erro de uma superpotência, que também está relacionado com o método de avaliação das armas fornecidas. Gafe embaraçosa ou folha de figueira? Perante os receios generalizados, os ministros da defesa de Washington e Kiev mantiveram uma conversa no domingo passado, na qual foi enfatizado o apoio dos EUA à Ucrânia e foram discutidas as prioridades de segurança de Kiev.

A reacção do Kremlin ao acordo sobre fechar

Não demorou muito para que os comentários chegassem do Kremlin, disse ele Dmitri Peskov. Na verdade, o porta-voz afirma que os Estados Unidos continuam envolvidos no conflito na Ucrânia, apesar da decisão do Congresso de cancelar a ajuda planeada a Kiev para evitar a crise. fechar É uma “realidade temporária”.

Segundo Mosca, a tendência oposta já começou e, à medida que a campanha eleitoral atingir o seu clímax, o “abandono” será mais evidente. Para Peskov, esta votação mostra que o cansaço da guerra está a crescer nos Estados Unidos, assim como na Europa, mas acima de tudo trará “Mais contradições“E da mesma forma para”Fragmentação da instituição política“, referindo-se aos equilíbrios internos dentro da OTAN e da União Europeia.

A reação de Kiev ao homem que escapou fechar nos Estados Unidos da América

“Seria uma grande felicidade para Putin, e não só para ele, mas para todos os regimes autoritários, se os Estados Unidos retirassem a ajuda que garantem ao nosso país.“. Ele se expressou dessa forma em entrevista ao CNNConselheiro de Segurança Nacional da Ucrânia, Oleksiy DanilovIsto depois de o presidente Biden ter assinado o texto aprovado pelo Congresso, que aboliu este fechar. Ele joga isso no Messiânico, e Danilov prevê isso.”A escuridão pode rapidamente dominar muitos países“Convencido de que”Os americanos devem escolher entre a luz ou se preparar para eventos verdadeiramente inesperados que possam ocorrer“, embora tenha declarado ter certeza de que os americanos e membros do Congresso seriam capazes de tomar a decisão mais sábia.

E ele troveja:Temos de ver se os Estados Unidos serão responsáveis ​​pela democracia no mundo, se continuarão a ser o país que apoia a democracia ou se serão o país que permanecerá de braços cruzados enquanto estados autoritários tomam cada vez mais territórios. “Se os Estados Unidos são um bastião da democracia no mundo, a resposta deveria ser clara para todos.” “Sabemos que um processo político, um processo eleitoral, começou nos Estados Unidos. Não interferimos de forma alguma neste processo, mas gostaríamos muito que não afetasse o desenvolvimento da democracia no mundo”, disse ele. observado.“.

A partir de Kiev, os receios de fadiga americana e europeia, especialmente à luz das eleições americanas que podem favorecer o Partido Republicano, revelam o horizonte futuro na sequência do encerramento que foi evitado. O que poderia acontecer se a parada viesse dos EUA e da Europa? “tudo pode acontecerZelensky declarou, acrescentando como “L“A Ucrânia deve amadurecer e compreender que em algum momento poderemos ficar sozinhos“, frase que repetiu durante todo o verão.