Estratégia de Moscou de acordo com GB 007

A Rússia recorre cada vez mais a aeronaves de combate

Forças aéreas navais controlarão a parte ocidental do Mar Negro: Uma parte significativa dos activos da sua frota está a ser transferida para Novorossiysk, na Rússia, “face às ameaças contra a sua sede em Sebastopol, na Crimeia”. Esta é a avaliação da inteligência britânica no relatório publicado hoje pelo Ministério da Defesa de Londres no site X.

“Nas últimas semanas – lemos – A componente aérea da Frota Russa do Mar Negro desempenhou um papel particularmente importante nas operações da frota.” Ao mesmo tempo, deve “lidar com ameaças concorrentes no lado sul da guerra na Ucrânia”. A aviação naval está a dedicar mais espaço às operações de patrulha aérea marítima, “provavelmente, onde a missão principal é a identificação precoce de embarcações de superfície não tripuladas”.

A aeronave utilizada

“A principal ferramenta para essas operações – Relatório continua – É a aeronave anfíbia Be-12 Mail“, projetado na década de 1950, operando a partir de bases na Crimeia ocupada.” Além disso, “os caças Su-24 Fencer e Flanker estão conduzindo operações de ataque naval, incluindo o recente ataque – pelo menos um ataque aéreo – à Ilha da Serpente, que está estrategicamente localizada”, conclui ele, “com potencial para transferir mais ativos da frota”. .” Para Novorossiysk “Diante das ameaças a Sebastopol, a Rússia está a tentar usar o seu poder aéreo naval para projectar o seu poder sobre o noroeste do Mar Negro.”

A Rússia está preocupada com os ataques às bases aéreas e à frota russas

Num relatório anterior, o inglês 007 foi destacado como o último Os ataques ucranianos à Frota Russa do Mar Negro, à Península da Crimeia e à Base Aérea de Chkalovsky preocupam Moscovo.. Nas últimas semanas, o porto de Sebastopol tem sido cada vez mais alvo de Kiev, e a Ucrânia assumiu a responsabilidade pelo assassinato do comandante da frota, vice-almirante Viktor Sokolov.

“É muito provável que a Frota Russa do Mar Negro tenha sido novamente alvo de fortes ataques e que as explosões na Base Aérea de Chkalovsky, perto de Moscovo, sejam da maior preocupação estratégica para os comandantes russos”, escreveu a inteligência britânica. “A Ucrânia sofreu ataques invulgarmente intensos atrás das suas linhas.” Mas o Ministério da Defesa em Londres confirma que a base aérea é o que mais preocupa Moscovo, pois é “um local sensível porque acolhe aeronaves militares especializadas e transporte para líderes russos”.