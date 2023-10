Um curto-circuito elétrico causou o incêndio

“Mamãe, eu a amo, vamos morrer. “Mamãe, eu a amo.”. Mãe, eu te amo, estamos prestes a morrer. São 6h06 da manhã quando a jovem de 28 anos envia esta dramática mensagem de voz via Whatsapp para sua mãe. Fumaça e chamas subiram ao seu redor, as luzes se apagaram, e o que antes era uma discoteca, que mesmo àquela hora vibrava com música, luzes e gente dançando, virou uma armadilha. Enquanto a menina gravava sua mensagem de despedida, outras pessoas podiam ser ouvidas gritando: “Acendam as luzes”. “Minha filha entendeu que não vai conseguir escapar”, seu pai, Jairo, balança a cabeça e fala aos repórteres do lado de fora de casa. Boate para Múrcia Treze corpos já foram recuperados. “Eles não nos contaram nada. Não sabemos se ela também estava entre os mortos. Ela veio com o namorado.” Três casas noturnas incendiadas Espanha Isso deixa um fardo de dor e perguntas. Treze vítimas confirmadas, dezesseis desaparecidos e quatro feridos. Dos treze corpos carbonizados encontrados, apenas três foram identificados e serão necessários testes de DNA para os outros dez. É o que faz dizer o presidente da Câmara de Múrcia, José Ballesta: “Tendo em conta os treze corpos e os dezasseis desaparecidos da lista de chamada, penso que na verdade há três pessoas desaparecidas”.

Ideias





Ao amanhecer

Múrcia, sudeste da Espanha.

O bairro Atalaya fica a trinta minutos a pé do centro. Existe uma zona de diversão nocturna, que consiste num conjunto de edifícios antigos que foram convertidos em discotecas. Eles são chamados de Fonda Milagros, Teatre e Golden. Ontem pela manhã ocorreu um incêndio no segundo andar do Primeiro Clube Colombiano, frequentado principalmente pela comunidade latina. Então eles também afetaram outros vizinhos. As vítimas, segundo as autoridades, estavam todas em Fonda, nomeadamente o grupo de nicaraguenses que ocupava a “cabine VIP 18” no segundo andar onde comemoravam o aniversário de Eric, de 30 anos, falecido com os seus companheiros. Sua namorada, sua mãe e alguns familiares. Embora já fosse de manhã, ainda havia centenas de clientes no local quando um curto-circuito provocou o início do incêndio. Os bombeiros especificaram: “Ainda há investigações em curso sobre as causas”, enquanto o autarca acrescentou: “Se alguma regra for violada, conseguiremos justiça”. Em Múrcia foram declarados três dias de luto, e muitos recordam que o teatro, uma das três discotecas participantes, já tinha sido evacuado em 2009 devido a outro incêndio causado por um curto-circuito. Mas o que aconteceu ontem, como os que estavam no primeiro andar puderam ter ficado presos e por que não foi possível sair da sala a tempo de salvar suas vidas, ainda não foi esclarecido.

A Armadilha

Vamos começar de novo no segundo andar da Fonda Milagros. Pouco antes do incêndio, vários vídeos circularam nas redes sociais. Música latina, jovens e velhos dançando, outros sentados em mesas brindando e luzes cintilantes. O que acontece a partir das seis horas fica para os testemunhos: começamos a sentir cheiro de fumo, alguém alerta a segurança, outros assustam-se e afastam-se, mas à primeira vista parece uma situação controlável. As sirenes do alarme de incêndio disparam, mas todas as luzes se apagam, aumentando o perigo. Você ouve gritos. Qualquer pessoa que esteja no térreo pode sair, e quem está acima, mas próximo à escada, pode descer, talvez iluminando o caminho com a lanterna do celular. No entanto, muitos ainda estão presos no último andar e, a certa altura, os seguranças não permitem que quem queira ir resgatar os seus amigos suba as escadas da zona de onde o jovem de 28 anos enviou a mensagem de voz a dizer sua mãe que ela a amava. O telhado desabou e as chamas e, sobretudo, a fumaça atingiram outras discotecas próximas. O teatro também foi destruído e ficará claro que não houve mortes, mesmo que os bombeiros não pudessem descartar a possibilidade de encontrar corpos também ali.

A busca é complicada porque há risco de desabamento. Explicam imediatamente após o alerta dos serviços de emergência da região de Múrcia: “Várias equipas dos Bombeiros de Múrcia deslocaram-se ao local e estão a tentar extinguir o incêndio e solicitaram a intervenção do helicóptero da Direção Geral de Segurança e Emergência”. Há parentes esperando do lado de fora. Eles serão transportados para um centro esportivo, mas serão necessários testes de DNA para dar nome e sobrenome à maioria dos corpos.Múrcia também tem uma grande comunidade de italianos, composta por estudantes Erasmus e pessoas que trabalham no sector da restauração, mas raramente frequentam esta zona, preferindo locais no centro histórico.