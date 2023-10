“13 mortos e pelo menos 3 desaparecidos” – Corriere.it

para Marco Bruna

Ainda não está claro o que levou ao incêndio. Prefeito de Múrcia: Apenas 3 corpos foram identificados, é necessário obter DNA dos demais. A boate pegou fogo em 2009. A região de Múrcia declarou três dias de luto

Mãe, eu te amo, estamos morrendo: a mensagem desesperada, uma mensagem de correio de voz, enviada por uma vítimafogo Estourou esta manhã, de madrugada, em uma boate de Múrcia, no sul da Espanha. Uma carta endereçada à sua mãe. “Eu te amo”, diz o jovem de 28 anos.. Pelo menos 12 pessoas morreram com ela – nenhum italiano entre as vítimas – e outras quatro foram envenenadas no incêndio. Boate Teatre na área de Las Atalayas. Embora haja três desaparecidos. O pai da mulher reproduziu o áudio para os repórteres: Mandou uma voz para a mãe dela dizendo o que estava acontecendo, ela estava indo embora. Gritos podem ser ouvidos, Eles não conseguiam respirarJairo disse, com lágrimas cortando sua voz.

À noite, quando o incêndio foi extinto e as autoridades avaliaram as vítimas, o presidente da Câmara de Múrcia anunciou o número final de mortos: foram recuperados 13 corpos, dos quais apenas 3 – confirmou o autarca – foram identificados. Para identificar os outros dez, serão necessários testes de DNA. Portanto, há três pessoas desaparecidas, mas neste momento não foram encontrados outros restos humanos na área afetada pelo incêndio.

Parece que o incêndio começou no restaurante La Fonda. Que fica ao lado do teatro, segundo noticiou o jornal espanhol O mundo.

Também foi realizada uma festa no local por ocasião do trigésimo aniversário do menino, segundo o jornal local. Vista de MúrciaIsto aconteceu na presença de cerca de vinte pessoas da sua família de origem nicaraguense, que imigrou para Espanha há cerca de quinze anos. READ Os Estados Unidos, o primeiro transplante de coração de porco transgênico - Corriere.it

fogo Destruiu o tetoO fogo se espalhou rapidamente por todos os lugares e foi apagado com dificuldade pelos bombeiros.

Acompanho com preocupação a notícia da tragédia ocorrida em Múrcia. Apresento o meu coração a todos os afetados e as minhas condolências aos familiares e amigos dos culpados. -Yolanda Daz (@Yolanda_Diaz_) 1º de outubro de 2023

A vice-presidente Yolanda Díaz falou em nome do governo em X: Estamos acompanhando com preocupação a notícia da tragédia em Múrcia. Meu amor a todos os afetados e minhas condolências às suas famílias. Disco também pegou fogo em 2009 Esta não é a primeira vez que ocorre um incêndio na boate: em junho de 2009 alguns cabos da fachada pegaram fogo, obrigando a evacuação do local. A região de Múrcia declarou três dias de luto.



precedentes de Saragoça e Madrid O incêndio desta manhã é o mais mortal registado em Espanha desde a tragédia de 1990 Na boate Flying em ZaragozaOnde 43 pessoas morreram. A maior tragédia numa discoteca espanhola ocorreu em Madrid, a 17 de dezembro de 1983, quando um incêndio destruiu o edifício Alcal 20, provocando uma morte. 81 pessoasA maioria deles é muito jovem. Este desastre desencadeou uma tempestade política, pois as investigações mostraram que o que aumentou a gravidade do desastre foi o mau funcionamento do sistema de iluminação e o fecho da porta de segurança. Após este incêndio, Espanha aprovou vários regulamentos para aumentar a segurança nos edifícios.