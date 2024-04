“Eles estavam preparando uma operação de sabotagem.” O polonês interrompeu o plano de atacar Zelensky

07:00

Número de mortos em Chernihiv sobe para 18

O número de vítimas do ataque com mísseis russos à histórica cidade ucraniana de Chernihiv aumentou para 18, enquanto o número de feridos chegou a 77. O Serviço de Emergência do Estado Ucraniano anunciou isso em uma postagem no aplicativo Telegram, durante as operações de busca e salvamento. continuar. Ontem, a cidade foi atingida por três mísseis, resultando em mais de 20 edifícios danificados no ataque. A região de Chernihiv, que faz fronteira com a Bielorrússia a norte, estava parcialmente ocupada no início da invasão russa, mas escapou aos combates durante quase dois anos desde que as forças russas se retiraram.