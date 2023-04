Al-Burhan e Hemeti… os sanguinários golpistas (ex-aliados) que mantêm o Sudão sob controle – Corriere.it

para Michael Farina

O ex-condutor de camelos Mohamed Dagalo, conhecido como Hemedti, comandante das Forças de Apoio Rápido (de origem Janjaweed). Com o apoio dos sauditas, russos e líbios. Abdel Fattah Al Bahran, o comandante oficial do exército liderado pelo líder egípcio Sisi

Condutor de camelos virou general e general que quer ser presidente, comerciante de ouro de Darfur e ex-aprendiz nascido às margens do Nilo, rico forasteiro regional e ex-oficial de carreira destinado no país que presenciou 16 golpes. , a guarnição do Kremlin contra um potencial Sisi em Cartum. O inferno do Sudão por causa de dois homens de armas e seus clãs Com aliados, dois golpistas inveterados que não poderiam ser mais diferentes.

Muhammad Daglo, conhecido como Hamiti (Muhammad al-Saghir), Nascido em 1974, chefe dos 100.000 milicianos das Forças de Apoio Rápido (RSF)Pare na terceira fila. Quando ele tinha 13 anos, ele cavalgava em camelos pelas fronteiras com a Líbia e o Chade. Sua autobiografia prevê 10 anos no país de Gaddafi. Ele retorna ao Sudão depois que 7.000 cabeças de gado foram roubadas de sua família e muitos de seus parentes foram sequestrados. 2003 em Darfur: em 25 de abril, há vinte anos, estourou uma guerra entre grupos étnicos locais e árabes apoiados pelo Centro. Hemedti fica do lado dos rebeldes por seis meses e depois muda para o governo: Eu serei o líder dos Janjaweeddemônios a cavalo acusados ​​de crueldade e massacre.

Também no mesmo período, Abdel Fattah Al-Burhan, 62, por essas bandas: O presidente ditador Omar al-Bashir colocou pessoas como ele no comando da repressão À beira do genocídio: General formado no Egito e na Jordânia, família do norte do país de onde vieram os quadros do exército sudanês, Al-Burhan retorna a Cartum depois de fazer discretamente seu trabalho sujo. O Condado de Hemedti também leva paraA caminho da capital: Em 2013, Al-Bashir o convidou para chefiar uma milícia que, a seu ver, tem a função de equilibrar o poder do exército e atuar como escudo. READ Grécia, o jornalista George Tragas morreu de Covid. Fundador do Partido do Povo Livre

Um país, dois exércitos: a raiz do conflito atual. Com a continuação das revoltas populares de 2019, também lideradas por mulheres, que começaram com um protesto pacífico contra o alto custo do pão, Burhan e Hamiti cooperam e derrubam Al-Bashir. Por um breve período, o ex-cameiro parece um cavalheiro suburbano, mas seus homens massacram os manifestantes mesmo após a queda do ditador. Mesmo a democratização sem brilho continua O golpe de 2021 e a queda do governo liderado por civis.

Os golpistas parecem unidos: Hemeti já quer ser presidente, e Al-Burhan quer neutralizá-lo pedindo que suas forças voltem às fileiras daquele exército que nunca viu os caipiras do RSF em pé de igualdade.

Estrelas do Nilo em troca da fortuna que Hemedti acumulou graças a mercenários depositados com os sauditas no Iêmen e Darfur foram contrabandeados para a Rússia via Emirados, com as milícias treinadas na Líbia por Wagner Prigozhin, chef de Putin, à sombra de General Khalifa Haftar. aconexão russa

Assim, o secretário de Estado dos EUA, Anthony Blinken, disse hoje que está muito preocupado.

Um desafio de último homem com baixas civis em todos os casos. O modelo do protetor de Al-Burhan é Sisi, o pai-mestre do Egito que espera uma cópia exata de seu regime na fronteira sul, que pode ficar ao lado do Cairo contra a ameaça da barragem no Nilo que a Etiópia construiu . Claro, os Emirados amigos de Hemedti são credores do Egito que correm o risco de ir à falência. Estranheza cruzada. É por isso que os próprios sauditas, preocupados com um país em chamas do outro lado do Mar Vermelho, se realmente não houver um vencedor rápido em Cartum, gostariam de um acordo entre os dois inimigos. Sempre estabilidade, nunca democracia. READ Megaspider, o pesadelo de uma aranha gigante que pode penetrar unhas humanas