Biden concorre novamente à presidência dos Estados Unidos: “Vamos terminar o trabalho” – Corriere.it

O vídeo começa com imagens do ataque ao Capitólio por apoiadores de Donald Trump e com imagens de protestos feitos após a Suprema Corte anular a decisão Roe v. Wade em 24 de junho de 2022, que garantiu o direito ao aborto para todas as mulheres. do país. liberdade. Liberdade pessoal, esse é o valor central de quem somos, como americanos, diz Biden. Meu primeiro trabalho foi lutar por nossa democracia, garantir nossos direitos e garantir que todos fossem tratados com justiça neste país. Mas os radicais MAGA (Faça a América Grande Novamente, Slogan de Trump, ed) estão tentando agredir essas liberdades básicas. Quatro anos atrás eu disse que estávamos no meio de uma batalha pela alma da América: e continua sendo verdade hoje. A questão diante de nós é clara: teremos nos próximos anos mais ou menos liberdade, mais ou menos direitos? É por isso que estou correndo de novo, porque esse é o nosso momento de lutar. Vamos terminar este trabalho, eu sei que podemos (Podemos, referindo-nos ao slogan da campanha de Barack Obama, do qual Biden foi deputado por dois mandatos ). Não há nada que não possamos fazer se estivermos unidos.

Do nosso correspondente Nova Iorque – Joe Biden está concorrendo novamente. O presidente dos Estados Unidos anunciou por vídeo que pretende concorrer novamente em 2024, em busca de um segundo mandato. Vamos acabar com esse negócio, disse ele no vídeo, que imediatamente dissipa qualquer dúvida sobre quem estará ao seu lado como vice-presidente: o número dois da Casa Branca, Kamala Harris.

Quatro anos depois (exatamente)

O anúncio chega em Exatamente quatro anos após o primeiro (Publicado em 25 de abril de 2019), onde Biden – um homem metódico que ama a tradição – deixa claro que a América é uma ideia.

No último dia 15 de abril, após aterrissar às 2h26 em Delaware, voltando de uma viagem à Irlanda, terra de seus ancestrais onde foi saudado como um herói, alimentando seu otimismo sobre o que era possível, Biden foi projetado pelo vídeo fabricante em seu país. Rehoboth Beach Delaware Beach House. l que filmou parte da nova filmagem anunciando sua corrida.

Hoje, Biden falará sobre seu plano para a economia na Conferência Legislativa do Sindicato dos Trabalhadores da Construção da América do Norte, em Washington, que reúne diversos sindicatos nacionais e estaduais: Essa opção também lembra 2020, confirma Washington Postporque após o vídeo, Biden falou na sede do maior sindicato, o Teamsters, em Pittsburgh.

semana passada, Joe e Jill Biden se reuniram com assessores Para definir os detalhes do lançamento da campanha. Entre eles está uma nomeação Gerente de comunicações: a mídia diz que o assunto deveria ser sobre Julie Chávez Rodriguezatualmente diretora do Escritório de Assuntos Intergovernamentais da Casa Branca e neta do líder da Federação Mexicano-Americana, Cesar Chavez, que fez campanha por tratamento humano e condições de trabalho mais seguras para os trabalhadores agrícolas.

O anúncio não mudará muito no curto prazo: em maio, Biden deve participar da cúpula do G7 no Japão e da cúpula do Quarteto na Austrália e, ao retornar, enfrentará um problema de teto de dívida com os republicanos no Câmara dos Deputados.

O lançamento da nova corrida de Biden à Casa Branca também coincide Começa mais um julgamento contra Donald Trumpacusado de estupro pelo escritor Jean Carroll.

Democratas duvidam

Biden Eu me saí bem no meio do semestreMas aos oitenta anos, ele é o presidente mais velho da história americana. Visto por muitos eleitores democratas com relutância: Por um lado, o homem que salvou o país de Donald Trump e, por outro lado Um homem idoso com um futuro incertoescreve o Washington Post. Por um lado, a aprovação de seu cargo ainda é diferente entre os democratas e, por outro, há pouca vontade de vê-lo concorrer novamente.

Em uma pesquisa de fevereiro feita por Washington Post E boletins informativos, 16% dos democratas disseram estar entusiasmados com sua possível reeleição, enquanto 57% disseram que não ficariam entusiasmados, mas satisfeitos. Entre democratas e independentes com tendência democrata, 58% disseram que prefeririam outro candidato. Mas muitos ainda pensam assim Biden ainda é a melhor pessoa para derrotar Trump hojeque, no entanto, é apenas quatro anos mais nova que ele.

Vários membros do partido – por exemplo, David Axelrod, que foi gerente de campanha de Obama – disseram nas últimas horas que não há razão para esperar mais. especialmente para Uma questão de dinheiro. A campanha custará cerca de US$ 2 bilhões. Um dos aspectos essenciais é começar a arrecadar fundos e por isso já foram feitas ligações para uma centena de grandes doadores do partido para marcar uma reunião entre eles e o presidente na noite de sexta-feira e a organização para Lançamento do sitetambém destinado à coleção.