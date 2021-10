Natalia Aspsi atirou: um homem inteligente é melhor do que uma mulher ‘fascista e estúpida’

Natalia Aspsi Comentando à sua maneira sobre a liberação do historiador Alessandro Barbero Sobre mulheres que têm menos sucesso que os homens. o último em JornalismoEle se perguntou: “Será que as mulheres, em média, não têm aquela agressividade, arrogância e autoconfiança que ajudam a se afirmar?” Menino inútil usual querelle do novo feminismo Com selo Marzano ou Murgia.

Aspesi tenta conter a corrente: “Barbero disse coisas que poderia ter evitado, Mas não entendo por que as mulheres lidam tão duramente com essa frase. Fico feliz em não ser agressiva e não considero isso um insulto: não sei se sou mulher ou como pessoa educada. ”

Portanto, é reconhecido que homens e mulheres são diferentes. “É verdade que somos diferentes. Graças a Deus. Basta observar o comportamento de uma criança de três anos para perceber isso. Não sei dizer por quê Mas os meninos jogam luta livre, enquanto as meninas da mesma idade parecem muito mais velhas. Eles são movidos por um instinto diferente e nem mesmo percebem isso. Não sei o que Barbero quis dizer com ‘diferenças estruturais’, mas é certo que homens e mulheres diferem não apenas do ponto de vista biológico ”.

A jornalista também fala sobre as mulheres de hoje “que brigam por bobagens”. por exemplo vaia Ou concentre-se no sexo. “O feminismo não afirma ser bi ou não binário, Ele não diz “isso é ruim porque ele me disse que eu tinha uma bela bunda”. Nos anos 70 e 80 as mulheres lutaram e alcançaram resultados: agora o feminismo deveria ser capaz de administrar e manter essas conquistas, mas não me parece que funcionou. Resumindo: o negócio deles. Estou velho, não quero mais lidar com ela. “

mesmo assim citar rosa Natalia Aspsi não se dá bem com seus companheiros. “Na política não há oposição entre homem e mulher, mas há democracia – nem democracia nem inteligência – não inteligência.” Em seguida, cair nos preconceitos mais teimosos: “Vamos ser claros: Entre uma mulher fascista estúpida e um homem democrático inteligente, não vou duvidar de quem eu escolho“