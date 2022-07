A Rússia imediatamente ameaça o acordo do trigo com a Ucrânia: mísseis de Moscou no porto de Odessa. Guterres (ONU): “Condenamos”

Nem mesmo 24 horas após a assinatura e Acordo do Trigo entre a Rússia e a Ucrâniaobrigado mediação Nações Unidas E a peruJá corre risco de afogamento. Porque um dos lugares centrais nesta convenção, é Porto de Odessa De onde deve sair a maioria das mercadorias carregadas de trigo exportadas para o exterior, ficou sob fogo russo: o exército Ele voa Lançar quatro mísseis tipo cruzador calibre Na cidade com vista para o Mar Negro Também atingiu o porto comercial. “Dois mísseis foram derrubados pelas forças de defesa antiaérea e dois mísseis atingiram a infraestrutura do porto”, disse a mensagem das autoridades locais. Segundo o deputado Oleksiy GoncharenkoHá vítimas também. A resposta das Nações Unidas também foi imediata: o Secretário-Geral, António Guterres, “condena categoricamente” o ataque a Odessa, lê-se num comunicado emitido pelo seu gabinete. Ontem, todas as partes assumiram compromissos claros no cenário mundial para garantir o transporte seguro de trigo ucraniano e produtos relacionados aos mercados mundiais. Esses produtos são absolutamente necessários para enfrentar a crise alimentar global e aliviar o sofrimento de milhões de pessoas carentes em todo o mundo. A implementação total pela Federação Russa, Ucrânia e Turquia é imperativa.”

Perigo é um novo perigo sangrento escalação, além da proibição imediata das exportações, nem sequer começou por uma questão de verdade. rei KyivQue destacou ontem sua relutância em assinar qualquer documento conjunto com os russos, e escolheu dois acordos “fotografados” que as duas partes tinham com as Nações Unidas e a Turquia, alertou seus oponentes: “No caso de provocações russas, apresentaremos um resposta militar“.

“Eles mais uma vez mostraram o valor dos acordos celebrados com eles”, escreveu Goncharenko. “Demorou menos de 24 horas para que a Federação Russa lançasse um ataque com mísseis no porto de Odessa para questionar os acordos e promessas feitos às Nações Unidas e à Turquia no documento assinado ontem em Istambul”, escreveu ele no Facebook. Ministério das Relações Exteriores, Oleg Nikolenko. O míssil russo é Vladimir Putin cuspiu Contra o Secretário-Geral das Nações Unidas António Guterres e o Presidente da Turquia Recep Tayyip Erdogan A quem eles fizeram enormes esforços para chegar a um acordo e a Ucrânia lhes agradece. A Ucrânia salienta a necessidade de aplicação rigorosa dos acordos para restabelecer a exportação segura de produtos agrícolas ucranianos através do Mar Negro a partir de três portos: Odessa, Chornomorsk E a Yuzhnoye. Apelamos às Nações Unidas e à Turquia para que assegurem que a Rússia cumpra suas obrigações sob a operação segura do corredor de grãos. Em caso de descumprimento dos acordos alcançados – e posteriormente concluídos – a Rússia terá total responsabilidade pelo agravamento da crise alimentar global.”

No entanto, o ataque de Moscou não se limitou à cidade às margens do Mar Negro. CarcóviaConforme anunciado pelo prefeito Ihor Terekov em mim cabo. “Vários ataques fortes no centro (da cidade). Uma pessoa ficou ferida até agora. Espero que o resultado não piore.” caso semelhante a KrupivnitskyOnde 13 mísseis russos causaram mortos e feridos, além de danos a instalações e infraestrutura, como o aeroporto militar. Kanatov E uma das estruturas Ukrzaliznytsia. Finalmente, durante a noite, o exército bombardeou duas áreas em uma área DnipropetrovskE a Nikopolsky E a KrivoreskyAs redes elétricas e os gasodutos foram danificados.

O contra-ataque ucraniano, conforme noticiado pelos canais de Kyiv, incorporou sobretudo uma Khersonpara onde depois? 1.000 soldados russos foram isolados pelas forças ucranianas. Conselheiro do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, Oleksiy Aristovichele disse que após uma tentativa frustrada das forças russas de romper as linhas ucranianas, eles foram capturados em “cerco tático” Não muito longe da aldeia de Visokopila.

o Estado unidoEnquanto isso, avise americanos Os recrutas nas fileiras do exército de Kyiv são Morreu em DonbassUm porta-voz do Departamento de Estado disse: “Podemos confirmar as mortes recentes de dois cidadãos americanos na região de Donbass, na Ucrânia – estamos em contato com as famílias e prestando toda a assistência consular possível. Por respeito às famílias neste momento difícil, não temos mais nada.” E de Washington Tentei jogar água no fogo a respeito Suprimentos de sistemas de mísseis de longo alcance Capaz de atingir até 300 quilômetros. As baterias que Kyiv considerou cruciais e persuadiu o ministro das Relações Exteriores de Moscou, Serge Lavrovpara enfatizar que, dessa forma, a Rússia terá que ampliar seus objetivos expansionistas no país em prol da segurança nacional: os Estados Unidos “não fornecerão” mísseis de longo alcance capazes de atingir alvos a uma distância superior a 300 km, declarado Jake Sullivan, Conselheiro de Segurança Nacional, falando no Fórum de Segurança de Aspen. “Queremos fazer todo o necessário para defender a Ucrânia – mas ao mesmo tempo não queremos escalar o conflito que poderia levar a uma terceira guerra mundial”, disse ele.