Echo, o assassino em série mais jovem do mundo: aos oito anos matou três crianças. Agora ele está fugindo: “Sádico se delicia com o ritmo da dor”.

Atualmente é evaporação rápida. Ele pensa que é o mais novo assassino em série Para o mundo: aos oito anos já havia matado três pessoas. Agora desapareceu no ar. Na época de sua prisão, um psiquiatra o descreveu como um “sádico que tem prazer em infligir dor aos outros”. É a história que vem‘ÍndiaA partir de eco amarjeetnascido em 1998 e matou três quando criança criançasincluindo dois membros de sua família.

Mais Informações

Espanha horrorizada pelo assassino de Bilbao. Atraia homens em aplicativos gays e use drogas antes de matá-los. oito vítimas

O menor serial killer do mundo

Seus crimes hediondos foram cometidos entre 2006 e 2007, quando ele tinha entre sete ou oito anos. Influenciado por uma insanidade assassina, Echo foi apelidado de serial killer mais jovem do mundo. Em 2006, ele matou seu primo de 6 anos. O assassino do bebê também foi responsável pela morte de sua irmã mais nova, que foi morta ainda de fraldas, quando ela tinha apenas oito meses. De acordo com o tio de Sada – conforme relatado pela mídia britânica – alguns membros de sua família deveriam saber sobre o primeiro e o segundo assassinato, mas nunca os denunciaram porque foram definidos como “assuntos de família”.

última atrocidade

Sua última e mais jovem vítima foi um bebê de seis meses: Kushbu, um recém-nascido que mora no bairro. A mãe da menina disse à polícia que a deixou dormir sozinha em uma escola primária, mas que estava desaparecida quando voltou. Ele começou a procurar para encontrá-la, mas depois de algumas horas Echo admitiu abertamente que ele a havia levado, golpeado sua pedra e a estrangulado até a morte. Sada foi levado à custódia da polícia, onde supostamente não mostrou remorso.

Sem prisão ou inação

De acordo com a lei indiana, uma criança não pode ser presa ou sentenciada à morte. Ele foi “preso” em um orfanato em Mangar, Bihar, mas está desaparecido desde 2016 e seu paradeiro atual é desconhecido.