Putin: Paz se Kiev abandonar 4 regiões e a NATO – Notícias

Depois de mais de dois anos de conflito, Vladimir Putin põe as cartas na mesa, anunciando pela primeira vez em termos concretos os seus objectivos na Ucrânia. Moscovo está pronto para parar as hostilidades e negociar a assinatura da paz se Kiev retirar as suas forças das quatro regiões parcialmente ocupadas pelas forças russas e abandonar a adesão à NATO. Este é um cenário que a Ucrânia e os seus aliados ocidentais rejeitaram imediatamente. O presidente Volodymyr Zelensky disse que Putin “não é confiável”, equiparando o líder russo a Hitler. O czar discursou no dia em que a cimeira do G7 em Itália reafirmou o seu apoio à Ucrânia “enquanto for necessário” e reiterou a necessidade de uma paz que respeite a “integridade territorial” do país. Os grandes líderes também manifestaram o seu apoio à “Conferência de Paz” que começa amanhã na Suíça com a participação de mais de 90 países e organizações, para a qual a Rússia não foi convidada. “Outro truque – como o presidente russo descreveu – que visa desviar a atenção de todos das causas da crise ucraniana.” As quatro regiões de que Putin falou – excluindo implicitamente os alvos dirigidos a outras regiões, incluindo Odessa – são Donetsk, Lugansk, Zaporizhia e Kherson. Destas cidades, apenas Luhansk está sob o controlo dos russos, que continuaram a avançar sobre Donetsk durante vários meses. Claramente confiante na direcção que o conflito irá tomar, Putin deixou claro que se Kiev não aceitar os termos estabelecidos, a sua posição no terreno irá deteriorar-se. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, sublinhou que as propostas do presidente reflectem a situação actual, mas Kiev deve ter em mente que as circunstâncias podem mudar. Falando a responsáveis ​​do Ministério dos Negócios Estrangeiros pela primeira vez desde 2021, Putin disse: “Hoje apresentamos uma verdadeira proposta de paz. Não estamos a falar de congelar o conflito, mas de pará-lo completamente”. O Presidente sublinhou que assim que Kiev começar a retirar as suas forças e anunciar o seu abandono da adesão à NATO, “no mesmo momento será emitida a ordem de cessar-fogo e de início de negociações”. As negociações deverão conduzir a “acordos internacionais” que também prevejam “a abolição de todas as sanções ocidentais contra a Rússia”. Zelensky respondeu, dizendo: “É a mesma coisa que Hitler fez, quando disse: Dê-me parte da Tchecoslováquia e ponto final.” E acrescentou: “Mas depois – acrescentou – houve a Polónia, e depois a ocupação de toda a Europa. É por isso que não devemos confiar nestas mensagens, porque Putin está a seguir o mesmo caminho. Hoje ele fala de quatro regiões, antes de ele. fala sobre a Crimeia e o Donbass.” “. O líder ucraniano acrescentou que esta é “a nova face do nazismo”.

O secretário da Defesa dos EUA, Lloyd Austin, comentou: “Putin ocupou ilegalmente o território soberano ucraniano e não está em posição de ditar à Ucrânia o que deve fazer para trazer a paz”. Quanto ao secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, a proposta do presidente russo “não é uma proposta de paz, mas sim uma proposta de mais agressão e maior ocupação”. O representante da NATO acrescentou: “A Ucrânia não tem o direito de retirar as suas forças dos territórios ucranianos, mas sim a Rússia tem o direito de retirar as suas forças dos territórios ucranianos ocupados”. Putin também comentou a possibilidade de confiscar parte dos bens congelados da Rússia no Ocidente em benefício da Ucrânia, observando que isso seria “um roubo que não ficará impune”. Entretanto, a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Maria Zakharova, descreveu o acordo bilateral de segurança assinado ontem entre Zelensky e o Presidente dos EUA, Joe Biden, à margem da cimeira do G7, como apenas um “pedaço de papel” que “não tem valor legal”. Entretanto, as regiões russas perto da fronteira continuam a ser alvo de ataques das forças ucranianas, segundo os seus governadores. Em Kursk, uma pessoa morreu e duas ficaram feridas. Em Belgorod, cinco pessoas ficaram feridas no desabamento parcial de um edifício atingido por uma bomba na cidade de Shibykino. O Ministério da Defesa disse que na noite entre quinta e sexta-feira, 87 drones ucranianos foram abatidos em várias regiões russas, incluindo 70 em Rostov.

“Ninguém tem ideia de quantos reféns israelenses ainda estão vivos.” As palavras de Osama Hamdan, representante do Hamas em Beirute, parecem mais um golpe nas esperanças de alcançar uma trégua na guerra em Gaza. Durante semanas, as esperanças centraram-se no plano apoiado pelos Estados Unidos para chegar a um acordo de cessar-fogo e libertar os sequestrados, que não conseguiu encontrar uma solução devido à posição das milícias palestinas, que foi identificada pelo presidente dos EUA, Joe Biden, no G7. Como o “maior obstáculo” ao acordo. Enquanto o ataque israelense a Rafah na Faixa de Gaza continua, as tensões continuam no norte com o Líbano, onde os ataques do Hezbollah continuam com dezenas de mísseis na Alta Galiléia.

Além de declarações ambíguas sobre o destino dos reféns capturados em 7 de outubro, Hamdan reiterou em entrevista à CNN a posição do Hamas sobre a proposta de cessar-fogo promovida pelos Estados Unidos e apoiada por uma resolução do Conselho de Segurança da ONU: os palestinos e o grupo precisam de um ” posição clara.” De Israel aceitar um cessar-fogo e a retirada completa de Gaza e permitir que os palestinos determinem o seu futuro e a reconstrução, e então estaremos prontos para falar sobre um acordo justo sobre a troca de prisioneiros.”

Os comentários de Hamdan são a indicação pública mais clara da posição do Hamas, que permaneceu praticamente inalterada nas recentes negociações fracassadas. À medida que os dias passam, cresce a preocupação de que o ponto de viragem que o Ocidente espera alcançar possa não chegar, enquanto o G7 expressou o seu apoio ao plano de Biden e “reiterou o seu apelo ao Hamas para que aceite a proposta” de cessar-fogo. O Presidente norte-americano afirmou: “O maior obstáculo é que o Hamas se recusa a assinar”, sublinhando que “resta agora saber se o acordo será alcançado ou não”.

Se o optimismo sobre o acordo desaparecer, a guerra continuará na Faixa de Gaza, à medida que continuam o ataque israelita a Rafah e os bombardeamentos no centro do enclave, enquanto a UNRWA acusa Israel de impedir a entrega de ajuda à população palestiniana. Mas é a fronteira norte de Israel que concentra agora os receios de uma escalada: de facto, dezenas de foguetes do Hezbollah continuam a ser disparados contra os territórios do norte do Estado judeu. Segundo o exército israelense, o grupo xiita disparou 35 foguetes contra as terras de Kiryat Shmona e a cidade de Kfar Sold.

Alguns deles foram interceptados durante a queda, causando danos e incêndios. Em resposta, o exército israelita alegou ter atacado posições do Hezbollah.

Estas tensões preocupam o G7 e, numa tentativa de resolver a crise, o presidente francês Emmanuel Macron desencadeou uma “reunião tripartida entre Israel, os Estados Unidos e a França para avançar no roteiro” proposto por Paris para aliviar as tensões. Esta é uma perspectiva que foi repentinamente rejeitada pelo ministro da Defesa, Yoav Gallant, que disse que a França “adotou políticas hostis contra Israel” e “ignora as atrocidades cometidas pelo Hamas”. Mas as declarações de Gallant não agradaram a todo o governo de Netanyahu, e o Ministério das Relações Exteriores do Estado judeu não gostou, que “denunciou” as palavras do ministro da Defesa, descrevendo-as como “inapropriadas”. Recordamos o papel activo que Paris desempenhou na defesa de Israel e contra o anti-semitismo.

