França, Hollande reaparece: candidato nas eleições pela Nova Frente Popular

Ele concorrerá em seu reduto político CoryzeNo meio Françaandar de Partido Socialista (PS) E dentro de uma aliança Nova Frente Popular. Francois HollandeSurpreendentemente, ele anunciou a sua candidatura para as próximas eleições legislativas de 30 de junho e 7 de julho. O antigo Presidente da República Francesa, que exerceu o cargo de 2012 a 2017, é odiado pela esquerda radical e em desacordo com o Primeiro Secretário do Partido Socialista, Olivier FaureEle explicou que voltou a campo para evitar o aumentoA extrema direita.

Declaração da Holanda

A nomeação de Hollande (69 anos) como representante de Corrèze de 1988 a 1993 e de 1997 a 2012 foi uma grande vitória. uma surpresa. Não só à opinião pública, mas também a alguns dos seus companheiros. “ Eu não estava ciente disso. Olá a todos que estão prontos para defender juntos as cores desta nova frente. Tomo nota disso e espero que lancem uma campanha ativa. Quatro anunciou, estendendo a mão ao ex-líder.

Jornal Le Fígaro Ele escreveu, citando um líder anônimo do Partido Socialista que foi inicialmente nomeado para o círculo eleitoral de Corrèze Bernardo PentesPrefeito de Toul e amigo de François Hollande. “ Hollande pode ter pedido que ele renunciasse O líder acrescentou à mídia francesa, apoiando a Nova Frente Popular.

Hollande apelou, na segunda volta das últimas eleições, ao apoio dos candidatos mais adequados para “ Evite a extrema direita “E se você estiver, mesmo que eles estejam.” Republicanos ou maioria presidencial “, em defesa de” Princípio da retirada “Da esquerda, se necessário.

Retorno ao campo (surpresa)

“ François Hollande anunciou esta semana que se reconhece na abordagem e no projeto da Nova Frente Popular. Nessas circunstâncias, Tomamos nota Para escolher a Correz Union para investir “, escreveu PS no X de qualquer maneira.

O deputado “rebelde” cessante François RuffinUm dos arquitectos da Nova Frente Popular estava desconfiado da ideia de que Hollande pudesse seguir este caminho. “ Podemos acreditar que Hollande se transformou da noite para o dia? Quem de repente preferiria reformar-se aos 60 anos, e quem de repente preferiria vincular os salários à inflação? Eu duvido “, Ruffin se perguntou nos últimos dias.

Contudo, a reacção do Ministro da Justiça foi seca. Eric Dupond-MorettiQue brincou com a indicação do ex-presidente, dizendo: “ Patético “. Sugiro ao senhor Hollande que contrate Philippe Puteaux, do Novo Partido Anticapitalista, nomeado para o Prémio Aude, como substituto. Ele constituiria uma excelente equipa. Moretti brincou.

Desentendimentos com o Partido Socialista

A liderança do Partido Socialista opôs-se a esta Televisões França Quem concedeu Encontro o ‘apoia A Nova Frente Popular de Hollande, explicando que “ Somente órgãos do Conselho Nacional ou do Escritório Nacional podem indicar candidatos Depois disso, o próprio partido anunciou que tomou conhecimento da escolha da União do Partido Socialista em Corrèze para atribuir o ex-presidente francês ao referido cargo.

Hollande tentará beneficiar dos votos de muitos Eleitores Ele saiu para a rua Em Paris enquanto espera





Manifestação da oposição contra Rali Nacional (Rn) para Marina Le PenComo o candidato mais provável nas próximas eleições políticas na França. A tarefa deverá ser árdua.