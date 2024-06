Protestos em toda a França para impedir o avanço da extrema direita. Mas a Nova Frente Popular já começou a desmoronar

Nas praças francesas, o vermelho é especialmente popular. No sábado, realizaram-se 200 marchas em várias cidades do país, nas quais participaram 640 mil pessoas, segundo os sindicatos organizadores, e 250 mil, segundo a polícia. Porém, tudo sem incidentes. As procissões, aquelas que partiam de Paris desde a République e chegavam à Place de la Nation […]

Nas praças francesas, o vermelho é especialmente popular. Marchas aconteceram em diversas cidades do país no sábado. 200 ao todoDo qual participaram 640 mil pessoas, segundo os sindicatos organizados, e 250 mil, segundo a polícia. Porém, tudo sem incidentes. Procissões, aquelas em Paris Saí da République e cheguei à Place de la Nation, passando pela Bastilha. Eram muito coloridos, principalmente vermelhos, com muitos Bandeiras da Palestina e representantes partidários, SindicatosAssociações, A Duas semanas após a votação Para o primeiro turno das eleições legislativas antecipadas.

Foi o primeiro teste de mobilização para Nova Frente PopularFoi criado para tentar impedir o avanço da extrema direita. No entanto, não faltaram problemas desde o início. Os aliados, mas também uma grande parte dos membros do France Intrepid, o partido com o maior número de deputados de esquerda e mais extremistas, contestam as decisões do Parlamento. Jean-Luc Mélenchon. O verdadeiro “expurgo” é a acusação de que os oponentes da linha do líder foram eliminados, “Irrepresentável” que aparece nas listagens: Por aqueles que foram salvos apesar de terem sido condenados por violência doméstica, como Adrian Kwatnins, Para quem especificou Rafael GlucksmannEle é um aliado na frente do “candidato sionista”. Depois dos protestos… Quatennens anunciou sua retirada da nomeação no Norte. Ele disse em entrevista coletiva: “Que a Nova Frente Popular seja vitoriosa em 30 de junho e 7 de julho”.

O líder desafiado respondeu às acusações dizendo isto brevemente “Não há nomeações vitalícias.”Mas “a coesão política e a lealdade no primeiro grupo parlamentar da esquerda são também uma condição para a governação”. Quanto à possibilidade – que muitos aliados temem – de ele ser candidato ao cargo de primeiro-ministro caso a Frente vença, a polémica plataforma esquerdista deixou claro que não considera isso uma ambição para ele: “Para mim Não é uma questão existencial, “Não estou aqui para construir uma carreira.”

Mas para todos há a certeza de que a França “Este é um momento decisivo para a democracia.”Como disse o sindicalista Maryly Lyon, Secretário da CFDT. Na manifestação de Paris, muitos líderes de esquerda estavam na primeira fila, do mundo ambientalista Yannick Jadot Para o socialista Oliver Faure. Mais importante ainda, os manifestantes os reconheceram e tentaram abordá-los, gritando: “Não nos traiam”. Os ecos das fissuras na Frente Popular chegaram a todos os manifestantes.

Outro tema discutido nas manifestações foi a nomeação repentina do ex-presidente da República Francois Hollande Para os socialistas, e portanto para a Frente: “Tomei esta decisão – explicou – porque considerava esta situação perigosa, mais perigosa do que nunca”. reconhecimento A opinião você vê Assembleia Nacional Na liderança com 33% das intenções de voto Diante da Nova Frente Popular (25%) e Macronistas da Renascença (20%). Segue-se a direita dos republicanos, que é difícil de avaliar dada a divisão após a aprovação do presidente Eric Ciotti Com RN Marine Le Pen e Jordan Bardella. Existem 70 distritos eleitorais em que a direita e a extrema direita apresentarão candidatos conjuntos, mas é difícil fazer previsões sobre o que acontecerá ao resto dos candidatos republicanos e, acima de tudo, aos seus eleitores.