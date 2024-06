Rússia, suprimindo a rebelião nas prisões e matando terroristas do ISIS. Como estão os reféns – El Tiempo?

Supressão da rebelião numa prisão russa em Rostov-on-Don. Dois agentes penitenciários foram feitos reféns por membros do grupo jihadista Estado Islâmico num centro de detenção. No total, seis raptores, reclusos em prisões afiliadas ao ISIS, o braço terrorista do Sahel, e que aguardavam julgamento, foram mortos durante uma operação especial para libertar os reféns, e ambos saíram ilesos.





Um processo criminal foi aberto, de acordo com o Comitê de Investigação Russo, com base em provas do crime nos termos do artigo 206 do Código Penal Russo (tomada de reféns). Uma equipe de funcionários do Escritório Central do Serviço Prisional Federal Russo viajou imediatamente para a área para conduzir uma investigação.





Os terroristas solicitaram um carro para escapar da prisão. O incidente ocorre cerca de três meses depois de homens armados terem matado pelo menos 144 pessoas ao abrirem fogo dentro de uma sala de concertos perto de Moscovo, num ataque pelo qual o grupo jihadista assumiu a responsabilidade. Desde então, mais de 20 pessoas foram presas, incluindo os quatro alegados militantes, todos provenientes da antiga república soviética do Tajiquistão, um país empobrecido na fronteira norte do Afeganistão. A Rússia tem sido repetidamente alvo de ataques reivindicados pelo ISIS, embora a influência do grupo jihadista no país permaneça limitada. A mídia russa especulou que os agressores no centro de detenção de Rostov poderiam estar entre os detidos em 2022 sob a acusação de planejar um ataque ao Supremo Tribunal em Karachay-Cherkessia, uma república russa de maioria muçulmana no Cáucaso.