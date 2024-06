Lava quente da Islândia varre as ruas após a erupção vulcânica – fotos e vídeo

As fotos tiradas de cima são impressionantes, pois documentam as consequências de uma enorme onda de lava que explodiu de um vulcão na Islândia nas últimas semanas, cobrindo uma importante estrada. Vídeos publicados nas redes sociais – como o capturado pelo fotógrafo islandês Vilhelm Gunnarsson – mostram lava brilhante avançando lentamente ao longo de Grindavikurvegur, a estrada principal que leva à cidade de Grindavík, fechada pela erupção e pelos fluxos de lava. De acordo com o Gabinete Meteorológico da Islândia (IMO). CNNEsta é a quinta vez que a lava atravessa a estrada desde que a série de erupções começou no final de 2023. A IMO também disse que a lava continuou a fluir para noroeste ao longo de um canal semelhante ao que atravessou a estrada no sábado passado e alertou que a lava continua a acumular-se. .Sudeste do vulcão, com possibilidade de mudança para a área nos próximos dias.

Resultados

“Esses fluxos avançam lentamente e você realmente não os vê se movendo. Eles entram em colapso e avançam dessa maneira. “Mesmo que o núcleo pareça preto, ainda está derretido”, explica a vulcanologista Mylène Payet-Clerk, do Departamento de Ciências da Terra da Universidade da Islândia. O mesmo trecho da estrada foi engolido em fevereiro e março deste ano, apenas para ser reparado e reaberto nas duas vezes. Inicialmente, os fluxos de lava bloquearam duas das três estradas que conduziam à cidade de Grindavik, avançando continuamente ao longo de uma barreira defensiva construída para proteger a cidade e as principais infra-estruturas da destruição. Mas a situação melhorou desde então, segundo o prefeito da cidade. Grindavik ainda está sem energia, mas a água quente e fria continua a circular sem qualquer dano aparente ao sistema de tubulação.

Cidade de Grindavík

Grindavik é uma pequena cidade com uma população de cerca de 3.800 pessoas e foi em grande parte evacuada devido às explosões de dezembro. Os residentes e trabalhadores que permaneceram na cidade foram convidados a sair tanto quanto possível, embora alguns se tenham recusado a sair e tenham sido assegurados pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros da Islândia de que não houve perturbação nos voos domésticos ou internacionais. Entretanto, os residentes ainda podem chegar à cidade através de rotas alternativas do leste e do oeste.

