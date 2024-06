“Para uma segunda-feira de início de verão, temos muitas coisas nos jornais e parece que será uma semana agitada.” Daniele Capizzoneeditor chefe livreinicia sua coluna “Cuidado com o Café”, uma crítica politicamente incorreta, a partir da cúpula na Suíça Ucrânia e Rússia.

“Cerca de oitenta países assinaram um acordo pró-Kiev, mas 12 países não o fizeram, ou seja, os BRICS. Ninguém acredita realmente que eventos significativos que conduzam a uma paz forte e duradoura possam acontecer antes das eleições nos EUA, mas tenha cuidado. foi um processo Ele o conduziu Uma ocorrência diária (E de facto) para dizer que a verdadeira oportunidade para a paz estava em 2022 e que quem impediu a paz Boris Johnson E esses vilões são da Grã-Bretanha. não é assim… Dança espacial: o O jornal New York Times Anunciei os elementos desse acordo descritos como estando a um passo de distância, e a condição que os russos apresentaram naquela altura quase nos faz sorrir. A aprovação russa foi necessária para que os estados garantes interviessem em defesa da Ucrânia. Direito russo à segunda agressão. Hoje com curiosidade Finalizado E facto “Eles não vão te contar esses detalhes.”

O ponto alto do dia leva-nos a Bruxelas, Cimeira informal Entre os chefes de governo dos estados membros da União Europeia. Falaremos sobre nomeações, maiorias e prazos. E acrescentou: “Os perdedores em Berlim e Paris querem apressar-se, fazer tudo antes das eleições políticas francesas nas circunstâncias que se seguirão”. Macron Será um Zumbi político. Da série: Vamos fazer tudo de uma vez, menos os conservadores. Ele pressiona E República “Eles estão cantando e os batalhões da Ordem Jedi estão se movendo.”

Política interna, golpe do Quirinal contra Berlusconi“A entrevista de Verderame causou comoção Cardeal RuiniQue, 30 anos depois, produziu algo vergonhoso. O ex-presidente Scalfaro, infelizmente, não pode se defender, mas a história condiz com as posições de Scalfaro naquele momento.”

E então Ilaria Sallis: “Ela voltou da Hungria, foi para Monza, está cansada e não consegue nem ficar online AVSO partido que a elegeu. Não tem tempo para agradecer? Os pistoleiros não estavam embaixo da casa dele… mas sim do pai dele, Roberto, que abriu as válvulas. Tome seu lugar (e imunidade) e corra. “Parece que a questão agora não está sendo julgada.”