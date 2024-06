Ucrânia – a guerra da Rússia, as notícias de hoje

Moscou: “Exercícios navais no Oceano Pacífico e no Mar do Japão”

A Marinha Russa planeja iniciar hoje exercícios navais no Oceano Pacífico nos quais utilizará 40 navios e cascos de vários tipos e cerca de 20 aeronaves e helicópteros: o anúncio foi feito pela assessoria de imprensa da Frota Russa do Pacífico, conforme relatado pela TASS. Interfax. As manobras estão previstas para durar dez dias, de 18 a 28 de junho, e estão previstas, segundo Moscou, “no Oceano Pacífico e nos mares do Japão e de Okhotsk”. Hoje o presidente russo Presidente russo Vladimir Putin Espera-se que ele visite a Coreia do Norte.