Gás da Rússia, nem Polônia e Bulgária suprimentos da Gazprom

Milão – gigante russo Gazprom O fornecimento de gás à Polónia e à Bulgária foi suspenso. O anúncio foi feito pela mesma empresa, explicando que a decisão se deveu ao não pagamento dos dois países em rublos. A empresa informou às empresas Bulgargaz e Pgig, búlgaras e polonesas, que as entradas permanecerão suspensas até o recebimento dos pagamentos em rublos. Como a Polônia e a Bulgária são países de trânsito de gás para países terceiros, a Gazprom também alertou os dois países que, no caso de uma retirada não autorizada de gás russo destinado a países terceiros, os suprimentos de trânsito seriam reduzidos em uma quantidade semelhante.

para mim Bloomberg, quatro compradores europeus já pagaram pela Gazprom em rublos e abriram dez contas no Gazprombank necessárias para atender à demanda de Moscou de pagamento em moeda local. Presidente da Duma do Estado Vyacheslav Volodin Em vez disso, ele pediu que a moratória fosse estendida a todos os países “inimigos”. “A Gazprom interrompeu completamente o fornecimento de gás para a Bulgária e a Polônia. O mesmo deve ser feito em relação aos países hostis a nós”, disse Volodin hoje via Telegram.

Sobre o Presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen“A declaração da Gazprom é mais uma tentativa da Rússia de nos chantagear com gás. Estamos prontos para esse cenário. Estamos elaborando nossa resposta coordenada da União Européia. Os europeus podem confiar que estamos unidos e solidários com os estados membros afetados. ” Von der Leyen disse que a Bulgária e a Polônia, ou países, “recebem gás de países vizinhos da UE”.

Em seguida, a própria presidente referiu-se às recentes diretrizes da UE sobre a questão dos pagamentos a Moscou: “Elas são muito claras: Pagar em rublos se isso não estiver estipulado no contrato é uma violação de nossas sanções“O pedido do lado russo de pagar em rublos é uma decisão unilateral e não está de acordo com os contratos”, explicou em comunicado à imprensa. “Temos cerca de 97% de todos os contratos que afirmam isso explicitamente”, acrescentou. pagamentos. Em euros ou dólares, então é muito claro”, especificou novamente, ressaltando que “empresas com contratos desse tipo não devem aceitar o pedido russo”. “Isso e muito mais certamente serão discutidos na reunião extraordinária de ministros europeus de energia que a Comissão Europeia e a França, que detém a presidência rotativa da União Europeia, concordaram em se reunir “o mais rápido possível”, declarou a própria von der Leyen.

Bulgária: suas reservas por um mês, não curvaremos nossas cabeças

Mas no primeiro plano dos dois países, há notícias de indicações opostas. Como reportado Reuters por Wladimir MalinovAtualmente, o fornecimento de gás russo para a Bulgária continua a fluir, pois a Rede de Operadores de Transmissão de Gás da União Européia disse pela manhã que os embarques de gás russo para a Bulgária e a Polônia retornarão após uma breve interrupção. Ministro da Energia Alexandre Nikolovcitado BloombergEle disse que a Bulgária manteve reservas de gás por pelo menos um mês e não violou nenhum contrato com a Gazprom, que pagou pelo gás em dólares em abril. “A Bulgária não negociará sob pressão e de cabeça baixa”, disse Nikolov, observando que “é claro que o gás natural está sendo usado como arma política e comercial no contexto da guerra no momento”. O ministro búlgaro disse que seu país garantiu gás através de fontes alternativas e que no momento não há restrições ao consumo. Sobre as dúvidas levantadas sobre os países que abrirão contas em rublos, o porta-voz do governo alemão Steffen Hebestreet especificou que “os importadores de gás alemães pagam em euros”.

O que está por trás do movimento de Moscou?

Mas a iniciativa de Moscou tem um objetivo político, não econômico, no momento. A menor parte do gás destinado à Europa chega do gasoduto Yamal e foi parado várias vezes nos últimos meses, oficialmente para manutenção. O gás chega à Alemanha pelo Nord Stream, na Itália pelo Tarvisio Pass e na Europa Central pelo Turkish Stream. Os fluxos nas três infraestruturas não pararam desde o início da agressão contra a Ucrânia.

O facto de Moscovo acusar a Polónia e a Bulgária de não quererem pagar em rublos parece ser uma desculpa, dado que a obrigação é converter euros e dólares e isso pode ser feito pelas autoridades russas. Além disso, há apenas alguns dias, os operadores da União Europeia, incluindo a Eni, receberam um aviso do diferimento do compromisso e só será aplicável a partir do final de maio. Tudo isso mostrará que o Kremlin está enviando mensagens de chantagem máxima, sabendo que o gás – uma vez que o inverno termina – é usado principalmente para abastecer indústrias intensivas em energia (siderúrgicas, fábricas de cimento, vidro, papel, produtos químicos).

Em particular, na Alemanha e na Itália: mas os fluxos para as duas principais economias manufatureiras da Europa são atualmente regulares. Além disso, porque o boicote significa que bilhões de euros não serão levantados para apoiar os cofres do Kremlin e os recursos que financiam a guerra. Portanto, a mensagem para os observadores parece principalmente política, porque chega no dia em que a União Européia se reúne novamente para falar sobre um embargo de petróleo e gás. Ao escolher dois países do antigo bloco soviético para bloquear o abastecimento, Putin procura resolver as diferenças dentro da União Europeia. Está tentando aumentar os preços para impedir compras para encher os estoques com a aproximação do próximo inverno.

Polônia, não compraremos mais gás da Rússia

Enquanto isso, o governo de Varsóvia deixou claro que pretendia, de qualquer forma, abandonar os suprimentos russos. Isso foi confirmado pelo ministro de Infraestruturas de Energia, Peter Nemsky, em entrevista à rádio Rmf, relatada pela TASS. Quando perguntado se a Polônia comprará gás da Rússia em um futuro próximo, Nemsky respondeu: “Não, não compraremos gás de empresas russas”. O ministro enfatizou que a Polônia estava se preparando para desistir do gás russo há seis anos. Nemsky garantiu que não haverá dificuldades no abastecimento dos consumidores poloneses. “Posso garantir que o gás estará lá, a menos que ocorra alguma catástrofe. Nas condições esperadas, teremos o fornecimento de gás”, explicou.

Alemanha: “Vício em gás russo caiu para 35%, mas com a proibição será estagnação”

Enquanto isso, o ministro da Economia alemão, Robert Habeck, disse que a dependência do país “do gás russo caiu para 35%”. Nas últimas semanas, o próprio vice-chanceler falou em cortar as cotas para 40%. “O suprimento de verão está garantido”, disse também. O ministro dos Verdes voltou a apelar à poupança no gás, sublinhando que existe uma forte pressão “para aumentar rapidamente a independência da Alemanha” e que mesmo a expansão das energias renováveis ​​pode substituir o gás. Ao mesmo tempo, Habeck deixou claro que a previsão do governo de crescimento do PIB de 2,2% este ano não pressupõe um embargo ou bloqueio energético russo, e a economia alemã entrará em recessão se um desses fatores ocorrer. “Devemos estar preparados para pagar esse preço”, acrescentou.

Preço do gás voar

Os efeitos da deflação desta manhã apareceram nos preços do gás. Na bolsa Ttf de Amsterdã, os futuros para entrega em maio subiram 16% para € 119,7 por megawatt-hora, depois de também atingirem um máximo de € 125 inicialmente. Ao longo do dia, o preço seguiu uma trajetória descendente, centrando-se nos 107 euros.