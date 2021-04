Coronavírus hoje: Brasil, proibindo importação do Sputnik. Distribuição de 20 milhões de doses de vacina na Itália

8h22

Alemanha, a vacinação está aberta a todos os adultos desde junho

Na Alemanha, o governo da chanceler Angela Merkel pretende abrir as vacinas da Covid-19 a todos os adultos até junho, abolindo as atuais regras de prioridade. Após conversas com líderes de Lander, Merkel disse que o país também pretende permitir que as pessoas que foram totalmente vacinadas ou se recuperaram da doença possam fazer compras e ir ao cabeleireiro sem a necessidade de um teste negativo. Não houve acordo sobre os detalhes da operação.

Alemanha concorda em “freios de emergência” com medidas para combater Covid

Depois de semanas de tensão sobre a política de pandemia e uma campanha de vacinação fracassada, a chanceler alemã ficou sob pressão das novas restrições de “freio de emergência” introduzidas na semana passada. As taxas de vacinação na Alemanha aumentaram rapidamente nas últimas semanas. Demorou cerca de três meses para 10 por cento da população receber sua primeira injeção, disse Merkel, com os próximos 10 por cento recebendo uma dose inicial nas primeiras três semanas de abril. Ele acrescentou que o ritmo deve continuar acelerando, com a entrega de 80 milhões de doses prevista para o segundo trimestre.