Problemas do Twitter na era de Musk-Corriere.it

Anônimo: Adeus se você for forçado a nos revelar. Dúvidas sobre o financiamento da operação

Centenas de milhares de progressistas que pararam de seguir seus favoritos Twitter Onde, por outro lado, figuras da direita radical e trumpista estão sendo cada vez mais seguidas. Celebridades rebeldes estão ameaçando sair (mas muito poucas realmente o fazem). Grupo anônimo que o advertiu: “Se você nos forçar a revelar nossa identidade, vamos embora”. E até mesmo o medo de sabotagem interna por funcionários do Twitter inclinados a se opor à resistência ideológica do novo presidente ou à indignação com a venda pela rede social de um personagem acostumado a tratar seus funcionários com severidade: a empresa suspendeu alguns dias de atualizações de software, talvez para reduzir o risco de adulteração do sistema. Não é um pouso agradável para Elon Musk três dias depois que ele anunciou sua aquisição do Twitter: Muitos esperavam dificuldades políticas para um empresário com habilidades de produção industrial altamente qualificadas, mas sem experiência gerencial no campo da comunicação, mesmo que ele próprio fosse um comunicador brilhante e influenciador de sucesso.

com medo Os analistas também expressaram seu medo Seu compromisso com o Twitter, com a necessidade de vender uma parte significativa de suas ações da Tesla Para financiar a aquisição, ele poderia “desmontar” o estoque de automóveis que forma a base da fortuna do bilionário. Mas o que está acontecendo em ambas as frentes vai além da perspectiva mais sombria: as ações da Tesla continuam altamente voláteis, mas consolidam uma perda de mais de 10% sobre os valores da semana passada. A Reuters observou que a desaceleração da noite de terça-feira, que reduziu a capitalização da Tesla em US$ 126 bilhões, fez com que Musk perdesse US$ 21 bilhões – exatamente a quantia que o empresário prometeu extrair de seu capital há uma semana. a Bolsa de Valores dos EUA. Uma aquisição que pode se tornar um problema financeiro para ele se o sangramento do mercado de ações da Tesla continuar. READ Doença da vaca louca: dois casos no Brasil, paralisação das exportações para a China - última hora

a chamada Quanto ao Twitter, apesar do apelo de Musk a todos os usuários, mesmo daqueles que não gostam dele, para ficar, e de sua promessa de absoluta liberdade de diálogo na plataforma, seus primeiros sinais de preocupação: escudos de figuras públicas, de Mia Farrow a A organização líder de Shawn King “Black Lives Matter” da atriz e modelo Jamila Jamil para o prefeito de Londres Sadiq Khan, enquanto a senadora democrata Elizabeth Warren chamou a aquisição de Musk de “perigo para a democracia”. Muita dor de estômago, mas pouco abandono real entre as celebridades, também por não ter muitas alternativas viáveis. Quem está realmente ameaçando sair é o Anonymous: eles avisam que “se o Twitter obrigar a verificação de identidade, vamos abandonar a rede, como já fizemos com o Facebook”. Compreensível, dado que a razão pela qual esses hackers existem é o anonimato, é outro problema para Musk, que anunciou que quer tornar transparente a identidade de todos os usuários. Mas a questão principal, para ele, é o risco de que a aquisição, além de sua vontade, seja vista como uma operação de direita. Celebridades não vão embora, mas muitos progressistas anônimos vão: Barack Obama, a estrela mais seguida da rede, perdeu 300.000 seguidores em uma noite, mas o sangramento também diz respeito a sites dedicados aos direitos humanos, sem conotação política específica: até mesmo o memorial perdido de Auschwitz tem 35.000 membros em uma noite. A grande festa, por outro lado, está à direita mesmo que Trump, ao elogiar Musk, atualmente prefira permanecer em sua plataforma, Truth Social: Marjorie Taylor Greene, a bandeira da extrema direita, ganhou 100 mil seguidores em poucas horas enquanto Tucker Carlson, o mais seguido dos apresentadores conservadores da Fox News, com 141K. E celebramos “Estamos de volta”, estamos de volta. Está claro no Twitter que ele a considera “recuperada”. Musk poderia tentar fazer as correções, mas por enquanto, apenas com palavras: a aquisição, que envolve etapas corporativas complexas e processos de licenciamento, não ocorrerá por seis meses. READ Noruega, Kongsberg atacou com arco e flechas: quem é o atacante - Corriere.it

© Reprodução reservada

“Fanático por música. Solucionador de problemas profissional. Leitor. Ninja da TV premiado.”