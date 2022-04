Ucrânia: A União Europeia está se preparando para parar o petróleo russo. De Guterres a Borodinka: “A destruição inaceitável do século XXI” – O mundo

O alerta de Putin sobre uma possível “resposta rápida” com “armas que ninguém mais tem” da Rússia no caso de uma ameaça estratégica ao seu território deve ser levado “muito a sério”, mas “não deve nos preocupar muito”. Isso foi reivindicado por Ben Wallace, Ministro da Defesa do governo britânico de Boris Johnson. Para Wallace, Putin está levantando uma retórica de “encobrir seus fracassos” na Ucrânia. “A OTAN leva isso incrivelmente a sério e devemos levá-lo muito a sério – acrescenta – mas sem nos deixarmos assustar em nosso compromisso de defender a Ucrânia de sua brutalidade”.

China ataca a OTAN, que é um “instrumento para que os Estados individuais busquem a hegemonia” não apenas no Atlântico Norte, mas também na Ásia e no Pacífico, aos quais recorreram nos últimos anos “para demonstrar seu poder e provocar conflitos”. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores Wang Wenbin, respondendo às opiniões da Secretária de Relações Exteriores britânica Liz Truss sobre a importância da OTAN em ter uma perspectiva global – citando Taiwan e a região do Indo-Pacífico – observou que “como resultado da Guerra Fria e da maior aliança, a Aliança deve avaliar a situação e fazer os ajustes necessários.” “.

Viagem de mochileiros à Ucrânia – “Quando vejo esses prédios destruídos pela guerra, imagino minha família e minha neta em pânico e fugindo. Esta destruição é inaceitável no século XXI“. Assim afirmou o secretário-geral das Nações Unidas, Antonio Guterres, em Borodanka, uma das cidades mais afetadas pela invasão russa, e parou na rua principal, em frente a 5 prédios de 10 andares que desmoronaram parcialmente e queimaram .

A visita do Secretário-Geral das Nações Unidas à Ucrânia inclui uma paragem nos distritos de Kiev, palco de acções atribuídas às tropas russas e, portanto, Bucha, Erpin e Borodianka. Guterres chegou à Ucrânia depois de estar em Moscou.

Os civis estão pagando o preço mais alto pela guerra. “Isso deve ser lembrado em todas as partes do mundo”, disse Guterres, falando em frente a dois prédios de apartamentos em Irvine que foram destruídos por bombardeios russos. Guterres apelou a Moscou para cooperar com o Tribunal Penal Internacional em Haia sobre possíveis crimes de guerra cometidos na Ucrânia.

A defesa aérea ucraniana frustrou a ameaça de um ataque de mísseis do sudeste do Mar Negro a Lviv. O anúncio foi feito pelo governador de Lviv (Lviv), Maxim Kozytsky, no Twitter, conforme relatado pelo The Guardian. Por causa da “ameaça”, escreveu o governador, um alerta aéreo foi então soado na área. Ele acrescenta que a situação agora está “calma”. Segundo reportagens do site do jornal inglês, Kozetsky disse ainda que até agora a polícia atendeu 1.568 denúncias sobre pessoas e objetos suspeitos.

Novas sanções contra a Rússia em breve – A Rússia não usa apenas o gás, mas as relações comerciais em geral como arma. Isso foi confirmado pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky Em sua mensagem noturna habitual, informou a BBC. Em particular, em relação à decisão de cortar o fornecimento de gás à Polônia e à Bulgária, Zelensky acredita que está claro que “ninguém na Europa pode esperar manter uma cooperação econômica normal com a Rússia”. Em seguida, o presidente ucraniano especificou: “A Rússia considera não apenas o gás, mas todas as relações comerciais uma arma”, e insistiu que a Rússia “vê uma Europa unida como um objetivo”. A União Europeia está a preparar um sexto pacote de sanções contra a Rússia Para a invasão da Ucrânia, prevista para começar esta semana, que também incluirá a interrupção gradual do petróleo russo, enquanto A troca de acusações entre Moscou e Kiev continua sobre supostos crimes de guerra Os Estados Unidos, denunciando as novas violações cometidas pelo exército russo, preparam-se para prestar mais assistência à Ucrânia nos próximos cinco meses. Ontem, o Presidente da República, Sergio Mattarella, falando ao Conselho Europeu já afirmou Sim Itália para as novas sançõesApela à busca da paz através do diálogo, não através de testes de força entre grandes potências O primeiro-ministro Draghi está se preparando para visitar o presidente dos EUA, Joe Biden, em 10 de maio para fortalecer a aliança.

Os EUA disseram ter recebido “informações confiáveis” de que uma unidade militar russa executou ucranianos que queriam se render perto de Donetsk, “execuções de pessoas com as mãos amarradas, tortura e violência sexual contra mulheres e meninas”, como revelar “sistemáticos” . Abusos.” Moscou, juntamente com um de seus diplomatas nas Nações Unidas, respondeu que os ucranianos torturaram prisioneiros em um centro de tortura em Mariupol chamado de “Biblioteca”.

armas – Após a cúpula da OTAN em Ramstein, na qual muitas vozes se levantaram a favor do rearmamento, Putin ameaçou usar armas secretas contra o Ocidente e os ucranianos já denunciaram o uso de armas de fósforo. Kiev está pedindo aos Estados Unidos outras armas, especialmente aeronaves de ataque e munições, um pedido que aguarda aprovação de Biden, que pediu ao Congresso financiamento para apoiar a Ucrânia, do ponto de vista militar e humanitário, por mais 5 meses. Enquanto isso, a Câmara Americana aprovou uma lei que permite o confisco e venda dos bens dos oligarcas sancionados e o uso do produto da reconstrução na Ucrânia.

nó de gás – Após a cessação da Polónia e da Bulgária, o Presidente da Duma de Estado pediu para fechar as torneiras a todos os “países inimigos”. Na Itália, os fluxos da Rússia são atualmente regulares, embora o pagamento em rublos seja excluído, mas o governo está trabalhando para diversificar as fontes de suprimento. Os próximos pagamentos a Moscou estão programados para meados de maio. Um ultimato de Berlim: “Com a proibição de energia, a Alemanha entrará em recessão”.

O segundo homem está fugindo do Gazprombank, a partir de 2 de março, ele se juntará às Forças de Defesa Regionais da Ucrânia e é o quarto diretor de alto escalão a abandonar Putin. Na Itália, outro oligarca, Vladimir Lisin, é conhecido como o homem mais rico da Rússia. Os militares ucranianos disseram que o número de mortos na Rússia subiu para 22.400 desde o início da ofensiva e que abateu vários aviões russos e um drone sobre Odessa.