Rússia nega Zakharova Blinken: “Ela não falou sobre Whelan com Lavrov.”

O secretário de Estado dos EUA, Anthony Blinken, não levantou a questão da libertação do cidadão americano Paul Whelan, que está detido na Rússia, durante sua conversa com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, à margem de uma reunião dos ministros das Relações Exteriores do G20 em Nova Delhi. Isso foi escrito pela porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, em seu canal no Telegram. “O secretário de Estado dos EUA nem sequer gaguejou sobre este ponto. Tudo o que o Departamento de Estado disse ontem sobre expressar preocupação com Blinken sobre a condição do cidadão americano é mentira. O comportamento incrível da administração dos EUA”, disse Zakharova como dito pelo jornal Tass. .