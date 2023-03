A guerra de trincheiras e o drone chinês (que pode ser comprado online) “modificado” em uma chave kamikaze – Corriere.it

As histórias se concentram em Bakhmut – quase cercado por russos – e Vuhledar, uma necrópole de carruagens. Dois locais no leste são palco de ataques contínuos, com colocações dentro de edifícios e trincheiras. Um oficial ucraniano não identificado (@funcionário) publicado no Twitter Desenhos para explicar os ataques dos invasoresOs mercenários e “regulares” de Wagner: destacamentos armados com armas leves, lançadores de granadas e canhões antitanque se enfrentaram um após o outro. Em alguns setores conseguiram avançar pagando um preço muito alto, arrebatando alguns metros por dia dos defensores, obrigando o inimigo a consumir um número infinito de “tiros”. para Há uma área de Fuldar com terreno plano, com pouca vegetação: os ocupantes enfrentaram campos minadosFogo de artilharia preciso e posições. Formações de veículos blindados foram alvejados, às vezes com táticas imprudentes, repetindo erros, e acabaram cercados apesar de perigos óbvios como as onipresentes bombas. O especialista Michael Kaufman observou: Nada épico, mas a repetição obsessiva de uma técnica documentada todos os dias em vídeo.