Os gatekeepers insatisfeitos e Sanremo são pós-modernistas

A vantagem de ter passado da meia-idade é que você já viu de tudo. Você já viu atiradores de portal com raiva de Amadeus (2020); Você viu Sabrina Ferrelli dirigindo Sanremo (1996); Você já viu Claudia Mori em The X Factor (2009).

Desde que Amadeus anunciou o retorno de Sabrina Ferrelli a Sanremo, para se juntar a ele uma noite em uma rotação conjunta, tenho pensado muito sobre o quão longe Mori chegou, em 2009 que parece séculos atrás. Ela jurou para o The X Factor, depois foi ao ar no Rai, e uma noite eles mostraram duas de suas fotos gigantes. Ela tem trinta anos cantando – sexy e assertiva como os trinta e poucos anos sabem ser – e uma imagem estática de um episódio anterior, em que um de nós, mais de senhoras de meia-idade, estava. Mori deu um monólogo que assistimos na época imaginando se ela estava enlouquecendo, e hoje seria totalmente normal: Ela alegou que um gesto comparando duas fotos suas em duas idades diferentes era sexista. Usei a frase maravilhosa “Eu fiz algo um pouco ruim” e ainda sou grato pela combinação de advérbio e adjetivo treze anos depois: raramente você ouve palavras habilmente montadas na TV. Claudia Morey entendeu isso antes de nós Para jogar a vítima você sempre ganha, Ele também colocou em uma bela prosa.

E assim, quando as Mulheres de Sanremo 2022 foram anunciadas, a primeira coisa que pensei foi: Oh, meu Deus, esperemos que ninguém compare as fotos de Virelli de 96 com a foto de 2022, esperemos uma cópia exata dessas vibrantes acusações de sexismo.

Enquanto eu pensava em Mori, os Gate Fighters pensaram que estavam indignados. Esse pobre grupo de trabalho (mas parece que são vinte) e a epidemia de Sanremo se colocaram lá fora e fizeram de tudo em Modeno para agradar os pós-modernistas, eu coloquei o grupo negro, coloquei o travesti, coloquei ele em dois depois da meia-idade, em curto eles pensaram que poderiam ficar quietos, golpistas. Mas não, porque comentaristas não pagos dependem de ter um O escândalo de hojeE então, na terça-feira, eles estavam prontos para nos explicar como Amadeus sexista, mantendo todas as mulheres lá por apenas uma noite, não lhes dá uma maneira de se destacar. E, de fato, como podemos esquecer a brilhante carreira de Patty Brad, tendo passado todas as noites; E como se conheceria Ornella Muti, se não apresentasse todos os cinco episódios de Sanremo.

O problema é que existe um mundo onde acontecem coisas comuns, como olhar para San Remo, e nesse mundo lá você tem que explicar para sua tia que a dona Coriandoli está na parte feminina, e é por isso que na universidade ela (sua tia, não a senhora Confiandoli) teve tantas lutas feministas. Depois, há o mundo dos portões, onde nada nunca é suficiente, Amadeus é um péssimo chauvinista, não naquele dia. Talvez já em 2020, quando ele disse que a namorada de Valentino Rossi, cujo nome ninguém sabia até então, estava um passo atrás dele, qualquer um mesmo quem nunca tinha olhado para motos. Com certeza, maldito macho, desde domingo.

Aliás, aconteceu que no domingo Mara Vinier deu uma entrevista à mulher de Amadeus. Ninguém assistiu à entrevista — ninguém briga com os portões, quero dizer: só olham os rejeitos nos sites dos jornais —, mas todos tinham uma opinião viva: que nojo, que vergonha, que atraso.

A ressaca que alimentou a histeria em massa foi que a “esposa de Amadeus”, apelidada de manchete nos sites, disse que desistiu de sua carreira por ele e para começar uma família.

Analisemos as diferentes camadas desse descontentamento matrimonial.

esposa de Amadeu. Ah, claro, sem a honra de um nome. Mas eles estão falando sobre a esposa de um homem famoso falando sobre suas escolhas como esposa de um homem famoso. Eu sei que você sempre sabe os nomes daqueles que dançam em quizzes, então se eles tivessem escrito Giovanna Civitello, você entenderia imediatamente, mas nem todos são tão inteligentes quanto você. E garanto que se Nicolas Carraro der a notícia amanhã, os apelidos dirão “marido de Mara Venier”; Exatamente como o “marido” de Salma Hayek escreveu quando François-Henri Pinault doou US$ 1 bilhão para a reconstrução de Notre Dame: a fama reina, não o sexo.

Eu desisto. Ah, claro, ele não pode desistir, é verdade que filhos também não são filhos dele. Meninas Abençoadas: Mas você conhece a vida de uma dançarina? Você realmente acha que o treinamento de balé é feito durante a gravidez ou amamentação? Você está doente com pré-menstrual? (Juro, querida, antes de você vir me dizer que não respeito ciclos dolorosos e que tenho sorte de estar sentada na beira da sua cama lendo todos os registros médicos de endometriose, primeiro com sotaque de Nani Moretti e depois em um tom de Macron.)

Ele teve que desistir de sua carreira porque Amadeus é um valentão. Este, admito, é o meu favorito. Não só Civitillo, que faz questão de chamá-la pelo nome, ela é uma pobre idiota que não pode decidir sozinha que não quer mais trabalhar. Você não apenas bate forte no fato de que todo mundo é uma mulher como você quer (mesmo com uma ervilha, como explica o co-líder da Sanremo), mas também exige um compromisso com a ambição. Sua ideia de feminismo não é apenas mais prescritiva que a religião monoteísta. Mas não dê o devido crédito à senhora por acreditar que ela sabe fazer aritmética, e que ela pode ter decidido que talvez se La Cara não tivesse se tornado até seu encontro com Amadeus, ela provavelmente não o faria. Ela se tornou mais uma, e ela poderia muito bem ter feito isso. Bem, a esposa de uma figura pública (que é um trabalho muito exigente do que criar portais no Twitter).

Eu gosto muito, para criticar um homem, as palavras e escolhas de sua esposa são usadas. Não pode ser como ela elabora, coitadinha: ela ainda é uma mulher, e não saberia pensar. Acima de tudo, adoro que as mulheres que defendem as mulheres estão sempre tão convencidas de que todas as mulheres são tão estúpidas que nunca consideram a premissa mais simples: que a esposa de Amadeus é uma showwoman que vive há vinte anos. Anos com um showman, e quem sabe terminar sua entrevista em todos Pagina inicial. “Eu desisti da minha carreira” é um caminho. “Você chupa um pouco” é outra coisa.