Fluxo anormal de aviões na rota entre o Irã e a Rússia: o alerta de inteligência disparou

Um novo alarme no eixo iraniano-russo. De fato, nos últimos dias, a inteligência ocidental suspeita da existência de uma “parceria” entre Teerã e Moscou para contornar as sanções impostas pela OTAN a Putin pela guerra que ele desencadeou na Ucrânia. Como entender do fluxo anormal de vôos ao longo das duas linhas, com aviões de carga Cheio de mercadorias reportadas pelo site de monitoramento mais confiável e conhecido, Flightradar24, mas também por todos os sistemas de controle de tráfego do céu. Muitos dizem que um fluxo tão implacável de voos nunca foi visto antes.

Ação para contornar sanções

Eles decolam de Teerã e depois de cerca de três, meia ou quatro horas, esses aviões pousam no Aeroporto Internacional Domodedovo de Moscou. Estas são sempre algumas das maiores aeronaves em circulação, o Boeing 747, agora perdendo apenas para o Airbus 380, mas é tudo sobre os detalhes. Como mencionado Repúblicaa rota também serve várias aeronaves de fabricação russa, e Ilyushin 76, com uma função de transporte estratégica e multifuncional também projetada para fornecer máquinas pesadas em áreas de difícil acesso ou completamente remotas. Também é usado para fins humanitários, e sabemos que as sanções ocidentais estão deixando a Rússia de joelhos com um bloqueio quase completo de suprimentos e mercadorias dos países ocidentais. Mas não se trata apenas disso, mas também e sobretudo de assistência militar.

“Guardiões da Revolução”

Além da empresa russa, há também uma companhia aérea de carga iraniana chamada Fars Air Qeshm, conhecida por suas conexões com ela guardiões A Milícia da Revolução, ou Pasdaram, com uma profunda fé ideológica está por trás de quase todas as operações com Moscou para superar a paralisação internacional. Como dizem os insiders, esses guardiões há décadas têm sido muito “hábeis” e capazes de contornar as sanções impostas, por várias razões, aos países asiáticos. É por isso que o novo alarme soa: quem é melhor do que eles pode ajudar Putin neste momento difícil de aumento das sanções e restrições impostas pela OTAN. O papel do Irã pode ser essencial porque as alternativas à guerra que foram identificadas nos estágios finais da guerra na Ucrânia chegarão.