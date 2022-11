Chocante novo vídeo sobre o massacre de civis

Atualizações em destaque



Ucrânia, vive em guerra hoje, 5 de novembro, o 254º dia de confrontos e o décimo mês desde a invasão solicitada pela Rússia de Putin.

Intensificação do contra-ataque ucraniano As forças ucranianas lançaram quatro mísseis HIMARS, fornecidos por Kyiv dos Estados Unidos, contra Svatovo, na “República Popular de Luhansk”. Foi relatado no canal Telegram do escritório de representação da “República” que “formações armadas ucranianas bombardearam a vila de Svatovo com quatro mísseis HIMARS”.

Rússia apela aos aliados de Kyiv

“Hoje devemos pensar não em enviar armas adicionais para Kyiv, mas em como encontrar uma solução negociada. A melhora nas relações entre a Rússia e os Estados Unidos não é nada, disse o embaixador russo nos Estados Unidos, Anatoly Antonov, falando à imprensa, segundo relatórios da TASS. . O horizonte em uma perspectiva de médio alcance. “No que diz respeito às novas decisões do governo dos EUA em relação ao fornecimento adicional de armas para a Ucrânia, gostaria de enfatizar que nossos chamados parceiros continuam a política errada, acreditando que o problema pode ser resolvido no campo de batalha e continuar gastando mais energia. Eles agora estão concentrando as forças armadas perto da fronteira”, disse Antonov. Russo”. da missão da equipe expira e o lado americano não emite novos vistos.”