O USS Rhode Island no porto de Gibraltar. Pode transportar mísseis nucleares

o O submarino americano USS Rhode Island eu entrei no mar mediterrâneo. Atualmente está atracado no porto de Gibraltar, território ultramarino do Reino Unido na Península Ibérica. O submarino chegou aos Pilares de Hércules na terça-feira, 1º de novembro.

Esta é a primeira vez, desde junho de 2021, que um submarino balístico dos EUA visita Gibraltar, conforme confirmado por líderes militares dos EUA.

O USS Rhode Island é um dos submarinos nucleares mais temíveis da Marinha dos EUA.

Números do submarino nuclear USS Rhode Island

o submarino 170 metros para Peso 18.000 toneladas. A tripulação é composta por 150 marinheiros.

Totalmente carregado pode transportar até 24 mísseis balísticos Trident D5Capaz de acertar alvos 18 mil quilômetros. Qualquer um desses mísseis pode ser armado 14 ogivas nucleares.

O USS Rhode Island é o terceiro navio da Marinha dos EUA a levar o nome do estado dos EUA com o mesmo nome.

USS Rhode Island Navegando pelos mares desde 1993. Em pelo menos uma ocasião, foi usado para salvar vidas de civis, como na operação de resgate de 2009 nas Bahamas.

USS Rhode Island, um aviso a Putin

Embora Zelensky e a Rússia estejam abertos à possibilidade de acabar com a crise não resolvendo a guerra, mas por meio de negociações de pazOs americanos estão transportando as peças mais importantes de seu arsenal naval.

Segundo analistas militares, trazer o submarino atômico USS Rhode Island para a Europa é um calibre Um aviso claro para a Rússia implementado como parte de uma estratégia de dissuasão.

Há duas semanas, outro submarino nuclear, USS Virgínia Ocidentalcomeçou a dirigir-se Mar arábico.

Com Rhode Island em Gibraltar, West Virginia no Mar Arábico e O porta-aviões George Bush na Croácia Marinha dos EUA conclui operação de dissuasão contra a Rússia.

Resposta às manobras russas no Mediterrâneo

A Marinha dos EUA também está respondendo a manobras semelhantes realizadas pela Marinha Russa nas últimas semanas: há algum tempo a presença, confirmada pela Marinha Italiana, submarino nuclear russo Em trânsito na água Entre a Sicília e Malta.

O Estado-Maior da Defesa reconheceu a presença de um submarino russo, mas sem preocupação: “Os movimentos das unidades russas no Mediterrâneo são conhecidos”, disse ele em comunicado. “Em particular, o submarino em questão transitará em águas internacionais sem violar a soberania dos estados ribeirinhos.”