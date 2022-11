Em relação à imigração, a Europa saiu com Meloni. Mas o Partido Democrata ainda não entende

Quando Boris JohnsonE a Líder Partido Conservador O primeiro-ministro britânico e o primeiro-ministro de Londres foram ofuscados pelas críticas aos acordos propostos com Ruanda para a gestão de refugiados, quando foram propostos pelo social-democrata Frederiksen colocaE a Renomeado como primeiro-ministro após a última eleição, a Europa falou. Mas a habilidade de Frederiksen nos últimos meses tem sido vender para eleitores de esquerda em um dos países mais progressistas da Europa, soluções orgânicas de fato para a direita europeia, e apresentá-las como pragmáticas.

O programa eleitoral dos social-democratas dinamarqueses (SD) aliados do Partido Democrata e dos social-democratas alemães no Partido Socialista Europeu e na Aliança Progressista, na frente da imigração, supera mesmo o do governo de Geórgia Meloni à direita, como mencionado. Itália hoje: “Ponto um, os requerentes de asilo serão transferidos para o Ruanda. Ponto dois: Os migrantes que cometerem crimes, depois de condenados, serão transferidos para prisões licenciadas no Kosovo. Ponto três: As autorizações de residência já concedidas a imigrantes de países que melhorem a situação serão ser retirado devido ao término da guerra”. Um plano prático que compromete o Departamento de Imigração a um estado de emergência, mas ao mesmo tempo quer proporcionar uma variedade de procedimentos entre acolhimento de refugiados e gestão de emergência para pessoas que chegaram ao país por motivos de emergência. e “que estas não são meras declarações de propaganda corroboradas pelo fato de que o governo Frederiksen tomou medidas para implementá-las antes das eleições”.

A líder da esquerda dinamarquesa, de 44 anos, tão ativa nas redes sociais que a usa para divulgar todas as escolhas políticas e momentos da vida privada (famosa pela série de histórias que mostram seu apreço pela cavala enlatada), tornou-se a mais jovem do país primeiro-ministro em 2019. A posição do primeiro-ministro de Copenhague, que parece continuar depois que seu bloco de esquerda garantiu uma pequena maioria na votação legislativa de terça-feira: 90 dos 179 assentos serão para partidos que apoiam o governo cessante, e com 27,45% dos sociais-democratas do primeiro-ministro, os mais votados, e foram O melhor resultado em vinte anos.

Frederiksen renunciou há um mês e convocou eleições antecipadas depois que um de seus aliados, o radical Partido Social Liberal de esquerda, abriu a crise do governo depois de criticar as políticas de seu governo para enfrentar a pandemia de coronavírus e a decisão de abater milhões de martas, sem qualquer base legal, por medo de que o vírus mutante em animais possa tornar as vacinas menos eficazes. Na blitzkrieg apresentou o mesmo programa que venceu nas eleições de 2019: uma forte mudança no protecionismo e no investimento público na esfera econômica e na preservação da imigração.

Sob a liderança de Frederiksen SD, ele pediu o fim dos “imigrantes não ocidentais”, deportando requerentes de asilo para um centro de recepção do norte da África e forçando todos os imigrantes a trabalhar 37 horas por semana em troca de benefícios sociais. No passado, ela entrou em contato com o Partido Populista do Povo Dinamarquês (DPP) e realizou uma série de entrevistas conjuntas com seu líder, Christian Tholsen DahlE discutir cooperação com eles no governo. Italia Oggi lembra: “O fato de o governo Frederiksen ter retirado as autorizações de residência de 94 refugiados da Síria e reaberto os procedimentos para centenas de outros imigrantes causou um grande alvoroço no ano passado”. Mas não deve surpreender, nessa perspectiva, que um proponente da esquerda escandinava promova tal plano, ao mesmo tempo entre os mais avançados na frente operária e entre os mais contracorrentes quando necessário. Frederiksen é o último chefe de governo Filha do extremismo sindical De um ex-combatente zeloso no campo de batalha contra a caça às baleias, o desmatamento e a guerra, a Europa se tornou um líder pragmático que reconheceu como as classes trabalhadoras e trabalhadoras do Ocidente são as maiores perdedoras da globalização. Foram propostas políticas de gestão da imigração visando equilibrar as necessidades de hospitalidade com as necessidades das camadas mais fracas da população, a fim de criar aquelas guerras entre os pobres que infelizmente eram vistas em áreas menos controladas pelas autoridades na Suécia.

“Para mim, está ficando cada vez mais claro que o preço da globalização desregulada, da imigração em massa e da livre circulação de trabalhadores está sendo pago pelas classes mais baixas”, declarou o líder social-democrata antes da votação de 2019. Anos e vai continuar nos próximos anos, a tendência conquistou o resto do Norte da Europa. A famosa escolha do primeiro-ministro Sana Marine Para a proposta de construção de um muro entre a Finlândia e a Rússia que serviria, se necessário, contra qualquer refugiado da união em caso de crise, vale destacar o deslocamento restritivo da esquerda sueca antes das eleições vencidas pelo centro- certo. Em setembro: Nos últimos meses do governo social-democrata, o cargo de Anders Yegmann, Ministro da Imigração e Asilo, causou sensação durante uma entrevista com o localEle declarou que no futuro o país deve favorecer a imigração favorável para fortalecer a economia nacional. Se você quiser vir aqui lavar a louça por 5000 kr por mês [meno di 500 euro al mese, ndr]”Então, sinto muito, mas não queremos tirar vantagem de você. Não queremos que esse tipo de migração trabalhista afete o mercado sueco”, disse o ministro, explicando um tópico frequentemente levantado pelos democratas suecos. Este é um tópico que Frederiksen já entendia na Dinamarca. Abriu anos atrás uma virada que já foi transmitida por toda a Escandinávia e nunca ocorreu pela esquerda do velho continente que, incluindo o Partido Democrata italiano, sempre pensou mais em glorificar a globalização do que em controlar suas consequências para os setores mais fracos. Da população.