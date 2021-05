Votação da Grã-Bretanha: Ação salva poços e grandes cidades de desastres – última hora

(ANSA) – LONDRES, 8 de maio – Apenas o País de Gales e as principais cidades parecem ter escapado da derrota de Kerr Starmer na ampla turnê eleitoral local de quinta-feira na Grã-Bretanha, que marcou o maior partido da oposição com uma retirada adicional de respeito em 2016 reuniões administrativas. Realizadas sob Jeremy Corbyn: Especialmente na Inglaterra, em comparação com o Partido Conservador de Boris Johnson.



A contagem, lentamente começando a envolver o pano de fundo das precauções de emergência da Covid, pelo menos cimentou a hegemonia “vermelha” tradicional no País de Gales, com 30 deputados provinciais eleitos para o Parlamento de Cardiff (contra 29 cessando) e uma afirmação confirmada como Primeiro Galês Ministro pelo adulto Mark Druckford de The 66-year-old, um homem da esquerda interior está mais perto de Corbyn do que de Stremer, em uma área, no entanto, os conservadores por sua vez estão ganhando assentos e ultrapassando os separatistas locais em segundo lugar (a muito mais minoria de primos escoceses e em declínio) por Plaid Cymru. Quanto ao resto, o Trabalhismo leva a clara afirmação no primeiro turno de alguns prefeitos urbanos que nunca questionaram, como em Liverpool City e na área metropolitana de Liverpool, onde Joan Anderson, a primeira prefeita negra na casa dos Beatles, e outro apoiador do prefeito venceu os Beatles. Respectivamente, Corbinian saiu e Steve Rothram foi reeleito, assim como em Manchester. Embora esteja destinado a fazê-lo, embora com o declínio do consenso na Prefeitura, também está o primeiro cidadão cessante da Grande Londres, Sadiq Khan. Em geral, porém, nos conselhos locais ingleses, o partido de Starmer acumulou até agora mais de 200 cadeiras há menos de 5 anos e 600 cadeiras a menos do que seus rivais conservadores (que obtiveram cerca de 170, destruindo muitas administrações municipais).



Finalmente, a expectativa crucial permanece para a Escócia, conforme os partidários da independência do SNP por Nicola Sturgeon se voltam para a unificação à frente do governo local, mas eles ainda não têm certeza de atingir o limite fatal de uma maioria absoluta de 65 cadeiras no Parlamento de Edimburgo: uma introdução para dar mais peso à tentativa de ganhar Um segundo referendo sobre a secessão. (lidar com).