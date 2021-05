“Depois de uma vida no exterior, decidi voltar para a Itália: em outros lugares a situação nem sempre é melhor. Aqui porque”

“no Vita Eu vivi mais no exterior do que em Itália, A partir de Alemanha, Estados Unidos da América, França, Espanha. Claro que não faltam problemas aqui, mas também existem muitos problemas no exterior, e muitos deles, até no local de trabalho. ” Giovanni terra Ele tem 52 anos e é pai de família Bolonha. Ele é formado em filosofia, embora sempre tenha trabalhado para empresas e multinacionais nos setores de alta tecnologia e energia renovável. A partir de 2021, ele retornará a Itália Com sua esposa e filho, ele está satisfeito com a seleção. “A ideia de que tudo está do lado de fora missão Sempre o melhor é totalmente inaceitável “, explica ele.

Giovanni frequentou o ensino fundamental e médio em FrançaPara onde ele se mudou quando criança. Quando ele decidiu voltar para a universidade um Milão, Para a faculdade filosofiaEle sorri, há um mês “meus pais estavam com pressa”. Depois de se formar, ele encontrou um emprego na FrançaIsso foi seguido por uma série de experimentos entre GrenobleMadrid, Palo Alto, Munique. Então, de volta a Milan.

para cada Giovanni Os italianos estão no exterior “sempre estiveram DormenteObrigado tambem Flexibilidade Minha mente Isso nos permite gerenciar Ambientes heterogêneos, Com capacidade de escuta superior Alemães Ou mesmo para os franceses. ”Claro, a Itália não é o paraíso, Entre “o peso”. BurocraciaE as dificuldades dos cidadãos “em fazer valer os seus direitos”.

O que é surpreendente agora é que “em cada retorno que vi Um estado melhorado, E eu sempre tive dificuldade em entender isso Os italianos Que reclamava de pensar que tudo lá fora era sempre e em todo caso melhor. quando eu era muito Pequeno Giovanni continua – Eu também pensei assim, mas com o tempo, a idade e talvez também Experiência Aprendi a apreciar muitas coisas sobre a Itália que nem sempre aparecem ou são levadas em consideração nas estatísticas para Qualidade de vida“

Giovanni falando Cinco linguas Ele está cada vez mais assumindo cargos de alta administração nas empresas para as quais trabalhou. Um dia perfeito? no AlemanhaPor exemplo, começou por volta das 9 e 18 horas e todos os colegas já tinham saído. “Um relacionamento com um gerente é raro se não houver problemas específicos, enquanto se gasta mais tempo fazendo isso Relatório De todos os tipos, com um nível Burocracia Quem não tem nada a invejar Ministério“

Se falamos de qualidade de vida a MuniqueGiovanni usa as palavras “monótono, enfadonho” para descrever sua experiência recente. Ele teve “pouco contato com”. Pessoas locaisQuando ela não tiver mais vinte anos de idade, solte-a Clube de dança Essa não era mais a aspiração final na noite de sábado também Berlim Ela é tão maravilhosa. ” Itália Você pode ser Turistas Também todo final de semana“. uma Mônaco Você pode fazer viagens para fora da cidade, mas a paisagem circundante é deserta em todas as áreas direção: Nas primeiras vezes é bom ah confuso, Então você se cansa. ”As diferenças também se aplicam a folha de pagamento. Existem países onde você ganha mais ”, mas também existem países onde você ganha menos Mônaco Os salários são em média mais altos, mas o custo de vida é alto, como é o caso com LondresO mesmo vale para um sistema Recolher impostos: “Não é verdade que em Itália Os impostos são mais altos do que em outros países. bem ali Alemanha Ele tem um imposto (entre Irbf Contribuições) são maiores do que a Itália e Serviço saudável Nacional Não está no mesmo nível. Sem um seguro Os tempos de espera privados estão ficando mais longos, médicos e hospitais não são melhores que os nossos ”.

Por que voltar para a Itália? “Eu não queria meu filho (nascido em MônacoEle se tornou 100% alemão – explica Giovanni. Daí a Alemanha ter um sistema escolar muito especial e competitivo, onde seu destino é decidido já aos nove anos de idade. A escola italiana é muito mais que isso Enriquecedor Na minha opinião”.

Nos últimos anos, ele continua, “o nível do serviço da administração pública na Itália cresceu muito”. Giovanni. Incluindo o novo uso Técnicas. Eu entendo algumas dessas coisas ”, ele sorri. Para ajudar sua juventude, a Itália deve“ melhorar e fortalecer seu sistema escolar e aumentar os esforços para ensinar inglês, que agora é uma língua franca em EuropaSe fosse para dar conselhos aos jovens, o Giovanni diria mesmo que está a aprender não só inglês, mas também outra língua europeia.para viajarProcurem desde o início pensar que são europeus. ”Sem se deixar influenciar pelos que repetem constantemente que no estrangeiro tudo sempre é melhor, conclui que a Itália é um grande país, tal como os outros Países Isso nos rodeia. “