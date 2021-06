O avião que foi encontrado no fundo do Lago Folsom, na Califórnia, graças a uma grande seca, não era o avião que ele pensava

Há cerca de dez dias, dois pesquisadores da empresa americana de análises hidrográficas Seafloor Systems Destroços de um pequeno avião turístico no fundo do Lago Folsomperto de Sacramento, Califórnia. Inicialmente, acreditava-se que os destroços do Piper Comanche 250 caíram em 1 de janeiro de 1965, cujos restos nunca foram encontrados. Os corpos de três das quatro pessoas que morreram a bordo no acidente não foram sequer encontrados. Depois de analisar cuidadosamente as fotos da aeronave, o Departamento de Polícia do Condado de Placer concluiu que se tratava de outro veículo, mais especificamente uma aeronave que caiu na área em 1986 sem causar nenhuma morte.

De acordo com pesquisadores e autoridades locais, a descoberta do naufrágio foi possível devido aos níveis de água excepcionalmente baixos no Lago Folsom, que, como muitos outros reservatórios na Califórnia, foi drenado devido a uma grande seca nos últimos meses e que atualmente responde por 37 por cento da agua. sua habilidade. O porta-voz do Sheriff’s Office, Nelson Resendis, Al. Disse San Francisco Chronicle que pedaços dos destroços do navio Piper que caiu em 1965 estão provavelmente espalhados pelo leito do lago, e que seria “virtualmente impossível” encontrar e recuperar restos humanos identificáveis.

– Leia também: A história do naufrágio foi encontrada no fundo do Lago Folsom