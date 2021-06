Gay: 13 países da UE ‘profundamente preocupados’ com a legislação húngara

(ANSA) – Luxemburgo, 22 de junho – Treze países da União Européia prepararam uma declaração conjunta dizendo que estão “extremamente preocupados” com a lei anti-LGBT da Hungria e pedindo a intervenção da Comissão Européia.



“Paralelamente às discussões em curso no Conselho de Assuntos Gerais – escrevam os treze países – exortamos a Comissão Europeia, enquanto guardiã dos tratados, a utilizar todos os instrumentos ao seu dispor para garantir o pleno cumprimento da legislação da UE, e também remetendo a questão para o Tribunal de Justiça, estamos empenhados em proteger os direitos de todos os cidadãos da União Europeia ”.



Na declaração, Bélgica, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Irlanda, Lituânia, Luxemburgo, Holanda, Espanha, Suécia e Letônia expressaram “profunda preocupação com a adoção pelo Parlamento húngaro de emendas que discriminam as pessoas LGBT e violam o direito à liberdade de expressão sob o pretexto de proteger as crianças. Estas emendas a uma série de leis húngaras (Lei de Proteção à Criança), a Lei de Publicidade Corporativa, a Lei de Mídia e a Lei de Proteção à Família e Educação Pública) impõem a proibição da “representação e promoção de identidade de gênero diferente do sexo no nascimento, transgenerismo e homossexualidade ”para menores de 18 anos.



O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, disse que a “nova lei húngara” sobre a proibição da “propaganda gay” para menores de 18 anos “não contradiz nenhum grande exemplo ou lei europeia”. (lidar com).