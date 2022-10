€ 2.800 por mês (e despesas pagas) para viagens de bonde. Requisitos e local para se candidatar

Amantes de viagens De todo o mundo aqui está a proposta perfeita para você. Você gosta de viajar, mas não pode pagar? Aqui está a solução: Viajar não gasta nada e realmente ganha. São 2.800 euros por mês (o equivalente a 5.000 dólares neozelandeses) oferecidos por uma agência a quem concordar em se aventurar em um vagão bem equipado entre a Austrália e a Nova Zelândia. Além do salário, estão incluídos os gastos com viagens, equipamentos e alimentação. Para publicar a empolgante oferta de emprego, a Deel Agency, que busca criadores de conteúdo com foco claro em viagens, para ser postado nas diversas plataformas de mídia social da empresa. A Cnbc também informa.

O emprego dos seus sonhos: € 2.800 para viagens

Para este trabalho é necessário ter um passaporte válido, carteira de motorista e muito bons conhecimentos de inglês, especialmente escrito, videografia e redes sociais.

Talvez este último critério seja o mais estrito, e não para todos: na verdade, é necessário provar que você tem pelo menos três anos de experiência como gerente de contas sociais, como influenciador ou como embaixador da marca. A capacidade de organizar reuniões remotas e atender clientes e empresas parceiras da empresa também é necessária. Mas restam apenas algumas horas para se candidatar a isso Link.