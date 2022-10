Trump’s Black Day: convocado pela Comissão de 6 de janeiro e demitido pela Suprema Corte em documentos do FBI

NOVA YORK – Dois tapas de Washington com poucos minutos de intervalo, primeiro pela Suprema Corte e depois pelo Inquérito de 6 de janeiro, ambos decididos por unanimidade. por Donald Trump Foi o dia mais difícil: a Suprema Corte, por maioria conservadora, rejeitou o pedido urgente de bloqueio da análise de documentos confiscados no balneário de Mar-a-Lago, na Flórida. O ex-presidente solicitou a nomeação de um “mestre especial”, um terceiro juiz independente do Departamento de Justiça, encarregado de mais de 11.000 documentos apreendidos pelo FBI em seu resort, Mas os juízes rejeitaram a petição, dá luz verde ao governo Biden. Não houve notas divergentes entre os juízes.

Poucos minutos depois, veio a segunda má notícia do empresário: o Comitê de Inquérito da Câmara dos Deputados decidiu por unanimidade convocá-lo para uma audiência para responder a perguntas sobre seu papel na revolta de 6 de janeiro de 2021, quando milhares de apoiadores de Trump, incluindo membros de -milícias de direita, cercaram os prédios do Congresso. A resolução, que foi aprovada por unanimidade, põe fim à hipótese de que as palavras e ações de Trump estiveram por trás do ataque ao Congresso. O bilionário provavelmente não testemunhará, como seus apoiadores já fizeram no passado, mas abrirá um novo confronto frontal com o Congresso, quase dois anos depois da rebelião e menos de um mês antes das eleições de meio de mandato para o Congresso. . O tapa duplo que recebeu causou um curto-circuito social no empresário que inundou sua plataforma, Truth, com uma série de postagens nas quais acusava os ex-presidentes George W. Bush e Barack Obama de retirar milhões de documentos da Casa Branca sem nunca sendo investigado.

O Arquivo Nacional, responsável pela preservação de todos os documentos presidenciais, já negou esta notícia, mas Trump insiste. Ele o fazia em seus discursos e o repetia nessas horas. O bilionário comentou a decisão da comissão, atacando-a: “Por que – ele escreveu de fato – não me pediram para testemunhar meses atrás? Por que esperaram que a obra terminasse? Porque a comissão falhou miseravelmente o que só serviu para dividir nosso país, que, no entanto, causa tanto dano, ridicularizado em todo o mundo.” O convite de Trump era esperado desde o primeiro dia de trabalho da comissão. Outra questão era: quando estará lá. Esse dia chegou ao final de uma audiência da qual emergiu um novo elemento de acusação: Trump planejava há meses a decisão de sabotar o anúncio do vencedor das eleições presidenciais de 2020. Em 31 de outubro, uma semana antes do dia das eleições, foi já era o seu discurso de vitória: “Nós votamos e ela ganhou — lê-se O texto que acabou na posse da Comissão – As cartas de verificação mostram que o povo americano me deu a honra de ser reeleito como Presidente dos Estados Unidos. ” Um discurso nunca será proferido.

Brad Parscale, ex-líder da campanha de Trump, revelou que o então presidente planejava declarar vitória já em julho de 2020, mesmo que perdesse. A história deu um veredicto diferente, e a partir desse momento começou a contagem regressiva para o ataque ao Congresso. Durante a audiência, foi exibido um vídeo documentando o horror vivenciado pelos parlamentares. “Oh meu Deus”, comentou a presidente da câmara Nancy Pelosi, traçando as imagens de violência na televisão. “Eles quebram janelas – ele continua – eles fazem tudo. É horrível e tudo isso é instigado pelo presidente dos Estados Unidos.” O comitê obteve ligações entre 007 que mostravam que os agentes do Undercover estavam cientes dos confrontos iminentes e da presença de homens armados entre os manifestantes. Fala-se de “mais de um milhão de e-mails” em poder da comissão e relacionados a comunicações de inteligência. 26 de dezembro de 2020, quando os serviços foram informados: O grupo de extrema direita, Proud Boyz, “Trump é central para a história de 6 de janeiro”, disse o democrata Benny Thompson, presidente do inquérito, que acrescentou que “a necessidade de ser ouvido vai além dos fatos que conhecemos.” Trata-se de um compromisso de prestação de contas ao povo americano. Ele deve responder por suas ações.”