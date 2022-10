Ucrânia – Rússia, notícias de guerra hoje. Kyiv atingida por drones kamikaze

OTAN: Acordo com 14 Aliados e Finlândia para Escudo Aéreo

Hoje, os ministros da Defesa de 14 países da OTAN (Bélgica, Bulgária, República Checa, Estónia, Alemanha, Hungria, Letónia, Lituânia, Holanda, Noruega, Eslováquia, Eslovénia, Roménia e Reino Unido) e da Finlândia reuniram-se em Bruxelas para assinar uma carta intenção de desenvolver um Iniciativa Europeia do Escudo do Céu. Liderada pela Alemanha, a iniciativa visa criar Sistema europeu de defesa aérea e antimísseis Através da aquisição conjunta de equipamentos de defesa aérea e antimísseis por países europeus. Isso fortalecerá a defesa aérea e antimísseis integrada da OTAN. A iniciativa permitirá que todos os países participantes desenvolvam em conjunto um sistema de defesa aérea usando soluções interoperáveis ​​prontas para uso.

“Esse compromisso é ainda mais importante hoje, pois testemunhamos ataques implacáveis ​​e indiscriminados com mísseis dos Estados Unidos. Rússia Na Ucrânia, eles matam civis e destruição de infraestrutura crítica. Neste contexto, saúdo a liderança alemã no lançamento da iniciativa europeia SkyShield”, disse o vice-secretário-geral da OTAN. Mircea Guianaque acrescenta: “Os novos recursos, interoperáveis ​​e totalmente integrados à defesa aérea e antimísseis da OTAN, melhorarão significativamente nossa capacidade de defender a aliança de todas as ameaças aéreas e de mísseis”.